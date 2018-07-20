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Джеймс Бонд вновь сразится с русскими

20 июля
2018 год

Новости кино >>
20 июля 2018
Антагонистом Джеймса Бонда в новой ленте франшизы, вероятнее всего, станет русский злодей. К такому выводу пришла газета Daily Mail.

По информации издания, продюсеры фильма сейчас ищут актера от 30 до 60 лет «из России или c Балканского полуострова», которому предстоит сыграть «харизматичного, властного, изобретательного, холодного и мстительного» героя.

Джеймс Бонд вновь сразится с русскими
фото: Jan Hetfleisch/Getty Images

Более того, русской может оказаться и девушка Бонда. Храбрая, остроумная и очаровательная героиня поразит зрителей «сильными физическими навыками».

Последний раз Бонд боролся с «русским» соперником в 1999 году в картине «И целого мира мало».

Съемки нового фильма про агента 007, режиссёром которого выступает Дэнни Бойл, начнутся 3 декабря 2018 года. Мировая премьера пройдет в Великобритании 25 октября 2019 года.
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