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Universal Pictures экранизирует мюзикл «Кошки»

20 июля
2018 год

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20 июля 2018
Universal Pictures совместно с Working Title планирует экранизировать знаменитый мюзикл «Кошки». Об этом сообщает издание Variety.

Главных персонажей киноадаптации истории Эндрю Ллойда сыграют Тейлор Свифт, Иэн МакКеллен, Дженнифер Хадсон и Джеймс Корден.

Universal Pictures экранизирует мюзикл «Кошки»
фото: Matthew Murphy

Режиссерское кресло проекта по сценарию Ли Холл занял Том Хупер. Съемки планируется начать уже в этом году в Великобритании.

Премьера мюзикла, в основу которого легла книга детских стихов Т. С. Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом», состоялась в Лондоне в 1981 году.
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