Universal Pictures экранизирует мюзикл «Кошки»

Universal Pictures
совместно с Working Title
планирует экранизировать знаменитый мюзикл «Кошки
». Об этом сообщает издание Variety
.
Главных персонажей киноадаптации истории Эндрю Ллойда сыграют Тейлор Свифт
, Иэн МакКеллен
, Дженнифер Хадсон
и Джеймс Корден
.
фото: Matthew Murphy
Режиссерское кресло проекта по сценарию Ли Холл
занял Том Хупер
. Съемки планируется начать уже в этом году в Великобритании.
Премьера мюзикла, в основу которого легла книга детских стихов Т. С. Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом», состоялась в Лондоне в 1981 году.
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