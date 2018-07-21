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Объявлены персонажи «Хищных птиц»

21 июля
2018 год

Новости кино >>
21 июля 2018
Стали известны главные действующие лица кинокомикса DC «Хищные птицы» (Birds of Prey), которому присвоен рейтинг R.


Согласно порталу The Wrap, компанию Харли Квинн в исполнении Марго Робби составят Чёрная Канарейка, Охотница, Кассандра Кэйн и детектив нетрадиционной ориентации Рене Монтойя, служащая в Готэмской полиции. Противостоять им будет некий враг супергероя в костюме мыши, которому до сих пор не давали блеснуть в полнометражном кино.

Над сценарием ленты корпит Кристина Ходсон («Наваждение»), одновременно пишущая сюжет для сольной «Бэтгёрл». Режиссёром назначена Кэти Ян («Мёртвые свиньи»). Продюсерская команда состоит из Робби, Сью Кролл и Брайана Анклесса. Съёмки «Хищных птиц» запланированы на январь 2019 года. Про дату релиза информации нет.

Одноимённая серия комиксов, впервые увидевшая свет в 1996-м, однажды уже была адаптирована в виде сериала с Эшли Скотт и Диной Мейер, выходившего с 2002-го по 2003-й на телеканале The WB.
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