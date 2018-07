Объявлены персонажи «Хищных птиц»

Стали известны главные действующие лица кинокомикса DC(Birds of Prey), которому присвоен рейтинг R.Согласно порталу The Wrap , компанию Харли Квинн в исполнении Марго Робби составят Чёрная Канарейка, Охотница, Кассандра Кэйн и детектив нетрадиционной ориентации Рене Монтойя, служащая в Готэмской полиции. Противостоять им будет некий враг супергероя в костюме мыши, которому до сих пор не давали блеснуть в полнометражном кино.Над сценарием ленты корпит Кристина Ходсон «Наваждение» ), одновременно пишущая сюжет для сольной. Режиссёром назначена). Продюсерская команда состоит из Робби,. Съёмки «Хищных птиц» запланированы на январь 2019 года. Про дату релиза информации нет.Одноимённая серия комиксов, впервые увидевшая свет в 1996-м, однажды уже была адаптирована в виде сериала с Эшли Скотт Диной Мейер , выходившего с 2002-го по 2003-й на телеканале The WB.