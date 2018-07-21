Объявлены персонажи «Хищных птиц»

Стали известны главные действующие лица кинокомикса DC «Хищные птицы»
(Birds of Prey), которому присвоен рейтинг R.
Согласно порталу The Wrap
, компанию Харли Квинн в исполнении Марго Робби
составят Чёрная Канарейка, Охотница, Кассандра Кэйн и детектив нетрадиционной ориентации Рене Монтойя, служащая в Готэмской полиции. Противостоять им будет некий враг супергероя в костюме мыши, которому до сих пор не давали блеснуть в полнометражном кино.
Над сценарием ленты корпит Кристина Ходсон
(«Наваждение»
), одновременно пишущая сюжет для сольной «Бэтгёрл»
. Режиссёром назначена Кэти Ян
(«Мёртвые свиньи»
). Продюсерская команда состоит из Робби, Сью Кролл
и Брайана Анклесса
. Съёмки «Хищных птиц» запланированы на январь 2019 года. Про дату релиза информации нет.
Одноимённая серия комиксов, впервые увидевшая свет в 1996-м, однажды уже была адаптирована в виде сериала с Эшли Скотт
и Диной Мейер
, выходившего с 2002-го по 2003-й на телеканале The WB.
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