Эндрю Линкольн покинет «Ходячих мертвецов»

Эндрю Линкольн
, памятный зрителям по роли Рика Граймса в «Ходячих мертвецах»
, покинет популярный зомби-сериал канала AMC после девятого сезона.
Об уходе сообщил сам актёр на официальной странице шоу в Твиттере
: «Грядущий девятой сезон станет для меня последним как для исполнителя роли Рика Граймса. Я люблю этот сериал, он значит для меня всё. Я обожаю людей, которые делают это шоу, и особенно ‒ его зрителей».
Вместо него центральное место среди персонажей, скорее всего, займёт Дэрил Диксон в исполнении Нормана Ридуса
. Актёру ради этого даже предложили большие деньги.
Девятый сезон «Ходячих мертвецов», чьим новым шоураннером выступает Анджела Кэнг
, стартует 7 октября
.
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