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Эндрю Линкольн покинет «Ходячих мертвецов»

21 июля
2018 год

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21 июля 2018
Эндрю Линкольн, памятный зрителям по роли Рика Граймса в «Ходячих мертвецах», покинет популярный зомби-сериал канала AMC после девятого сезона.

Об уходе сообщил сам актёр на официальной странице шоу в Твиттере: «Грядущий девятой сезон станет для меня последним как для исполнителя роли Рика Граймса. Я люблю этот сериал, он значит для меня всё. Я обожаю людей, которые делают это шоу, и особенно ‒ его зрителей».

Эндрю Линкольн покинет «Ходячих мертвецов»

Вместо него центральное место среди персонажей, скорее всего, займёт Дэрил Диксон в исполнении Нормана Ридуса. Актёру ради этого даже предложили большие деньги.

Девятый сезон «Ходячих мертвецов», чьим новым шоураннером выступает Анджела Кэнг, стартует 7 октября.
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