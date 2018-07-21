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«Хищник» станет стартом для новой трилогии

21 июля
2018 год

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21 июля 2018
Новый «Хищник» может разрастись до трилогии, уверяет Variety, ссылаясь на продюсера киносерии Джона Дэвиса.

Однако Шейн Блэк, ответственный за постановку ребута, пока не разделяет оптимизма Дэвиса: «Я бы хотел сказать, что мы задумали целую трилогию, но всему своё время».

«Хищник» станет стартом для новой трилогии

Действие перезапуска классического боевика 1987 года развернётся спустя 30 лет после событий оригинала. Сценарий написал Блэк вместе с Фредом Деккером. В актёрскую команду вошли Бойд Холбрук, Томас Джейн, Стерлинг К. Браун, Оливия Манн, Ивонн Страховски, Эдвард Джеймс Олмос, Джейк Бьюзи, Локлин Манро, Альфи Аллен, Джейкоб Тремблэ, Аугусто Агилера, Найолл Мэттер, Тревант Роудс, Кайл Страутс, Кигэн Майкл Ки и Пол Лэзенби.

Картина выйдет в российский прокат 13 сентября.
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