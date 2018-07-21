«Хищник» станет стартом для новой трилогии

Новый «Хищник»
может разрастись до трилогии, уверяет Variety
, ссылаясь на продюсера киносерии Джона Дэвиса
.
Однако Шейн Блэк
, ответственный за постановку ребута, пока не разделяет оптимизма Дэвиса: «Я бы хотел сказать, что мы задумали целую трилогию, но всему своё время».
Действие перезапуска классического боевика 1987 года развернётся спустя 30 лет после событий оригинала. Сценарий написал Блэк
вместе с Фредом Деккером
. В актёрскую команду вошли Бойд Холбрук
, Томас Джейн
, Стерлинг К. Браун
, Оливия Манн
, Ивонн Страховски
, Эдвард Джеймс Олмос
, Джейк Бьюзи
, Локлин Манро
, Альфи Аллен
, Джейкоб Тремблэ
, Аугусто Агилера
, Найолл Мэттер
, Тревант Роудс
, Кайл Страутс
, Кигэн Майкл Ки
и Пол Лэзенби
.
Картина выйдет в российский прокат 13 сентября
.
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