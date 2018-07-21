«Американская история ужасов» устроит «Апокалипсис»

FX обнародовал подзаголовок восьмого сезона «Американской истории ужасов»
.
В твиттере
хоррор-антологии Райана Мёрфи
и Брэда Фэлчака
появилась информация о том, что новые эпизоды стартуют 12 сентября
текущего года под названием «Апокалипсис»
. Вместе с тем были опубликованы первые постеры продолжения.
Новый сезон будет представлять собой кроссовер «Шабаша»
и «Дома-убийцы»
. Роли исполнят Сара Полсон
, Кэти Бэйтс
, Эван Питерс
, Адина Портер
, Джоан Коллинз
, Шайенн Джексон
, Билли Лурд
, Лесли Гроссмен
и Билли Айкнер
. Как уточняет Deadline
, Питерс станет внуком Коллинз и весёлым клоуном.
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