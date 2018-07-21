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«Американская история ужасов» устроит «Апокалипсис»

21 июля
2018 год

Новости кино >>
21 июля 2018
FX обнародовал подзаголовок восьмого сезона «Американской истории ужасов».

В твиттере хоррор-антологии Райана Мёрфи и Брэда Фэлчака появилась информация о том, что новые эпизоды стартуют 12 сентября текущего года под названием «Апокалипсис». Вместе с тем были опубликованы первые постеры продолжения.

«Американская история ужасов» устроит «Апокалипсис»
фото: twitter.com

Новый сезон будет представлять собой кроссовер «Шабаша» и «Дома-убийцы». Роли исполнят Сара Полсон, Кэти Бэйтс, Эван Питерс, Адина Портер, Джоан Коллинз, Шайенн Джексон, Билли Лурд, Лесли Гроссмен и Билли Айкнер. Как уточняет Deadline, Питерс станет внуком Коллинз и весёлым клоуном.
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