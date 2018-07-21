Натан Филлион сыграл Натана Дрейка

Натан Филлион всё-таки стал Натаном Дрейком, как и мечтали многие поклонники популярной игровой серии Uncharted, включая его самого.
Всё началось с того, что актёр в своём инстаграме стал дразнить читателей иллюстрациями, намекающими на его участие в киноэкранизации игры. Той самой, с Томом Холландом в роли юного Дрейка, подумали некоторые фанаты. Но оказалось, что Филлион таким образом привлёк внимание совсем к другому проекту — фанатской короткометражке, чьим режиссёром выступил Аллан Унгар («Рукопашный бой»). Помимо звезды «Светлячка» и «Касла», в картине также предстали Стивен Лэнг в качестве Салли и Мирси Монро в образе Елены.
Похоже, создатели таким образом попытались привлечь внимание руководства студии Sony Pictures, ответственной за официальное кино по Uncharted. Как сообщает IGN, 47-летний Филлион ради воплощения своей мечты даже сел на диету и неплохо позанимался на тренажёрах.
Sony пока воздерживается от комментариев, но зато создательнице игровой серии Эми Хенниг результат пришёлся по душе: «Увлекательно проснуться в понедельник утром и увидеть такую прелесть :)».
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