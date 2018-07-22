Куклы лечат Стива Карелла

Представляем дублированный трейлер биографической драмеди с элементами анимации «Удивительный мир Марвена»
. Режиссером фильма выступил Роберт Земекис
, когда-то снявший потрясающего «Форреста Гампа»
.
В центре сюжета - Марк Хоганкэмпе, ставший жертвой жестокого уличного нападения. Герой пытается справится с психологической травмой с помощью «кукольной» терапии: во дворе своего дома он выстроил игрушечный город времён Второй мировой войны и населил его фигурками, похожими на реальных людей из своего прошлого.
В главных ролях задействованы Стив Карелл
, Лесли Манн
, Мерритт Уивер
, Эйса Гонсалес
, Гвендолин Кристи
, Лесли Земекис
, Жанель Моне
и Дайана Крюгер
. Сценарий Земекис написал вместе с Кэролайн Томпсон
(«Труп невесты»
).
Российская премьера «Удивительного мира Марвена»
состоится 10 января 2019 года.
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