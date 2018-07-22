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Куклы лечат Стива Карелла

22 июля
2018 год

Новости кино >>
22 июля 2018
Представляем дублированный трейлер биографической драмеди с элементами анимации «Удивительный мир Марвена». Режиссером фильма выступил Роберт Земекис, когда-то снявший потрясающего «Форреста Гампа».


В центре сюжета - Марк Хоганкэмпе, ставший жертвой жестокого уличного нападения. Герой пытается справится с психологической травмой с помощью «кукольной» терапии: во дворе своего дома он выстроил игрушечный город времён Второй мировой войны и населил его фигурками, похожими на реальных людей из своего прошлого.

В главных ролях задействованы Стив Карелл, Лесли Манн, Мерритт Уивер, Эйса Гонсалес, Гвендолин Кристи, Лесли Земекис, Жанель Моне и Дайана Крюгер. Сценарий Земекис написал вместе с Кэролайн Томпсон («Труп невесты»).

Российская премьера «Удивительного мира Марвена» состоится 10 января 2019 года.
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Роберт ЗемекисСтив КареллГвендолин КристиДайана КрюгерЛесли Манн
фильмы
Удивительный мир Марвена

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Куклы лечат Стива Карелла фотографии
Куклы лечат Стива Карелла фотографии
Куклы лечат Стива Карелла фотографии
Куклы лечат Стива Карелла фотографии
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