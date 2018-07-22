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Мутантка Домино понравится Джокеру

22 июля
2018 год

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22 июля 2018
Зази Битц, воплотившая мутантку Домино в марвеловском «Дэдпуле 2», сыграет в сольной картине о Джокере, основанной на серии комиксов DC. Согласно THR, актриса предстанет в качестве матери-одиночки, которой заинтересуется главный герой.

Мутантка Домино понравится Джокеру
фото: movieweb.com

Заглавную роль исполнит Хоакин Феникс, а за постановку отвечает Тодд Филлипс, написавший сценарий вместе со Скоттом Силвером.

Действие будет происходить в Готэме в начале 80-х, где царит криминальная атмосфера. Зрителям обещают жестокое и мрачное кино. Авторы вдохновлялись сюжетами фильмов Мартина Скорсезе, вышедших в те времена («Таксист», «Бешеный бык», «Король комедии»).

Съёмки ленты начнутся в сентябре в Нью-Йорке. Премьеру следует ожидать 4 октября 2019 года.
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