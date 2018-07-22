Мутантка Домино понравится Джокеру

Зази Битц
, воплотившая мутантку Домино в марвеловском «Дэдпуле 2»
, сыграет в сольной картине о Джокере, основанной на серии комиксов DC. Согласно THR
, актриса предстанет в качестве матери-одиночки, которой заинтересуется главный герой.
Заглавную роль исполнит Хоакин Феникс
, а за постановку отвечает Тодд Филлипс
, написавший сценарий вместе со Скоттом Силвером
.
Действие будет происходить в Готэме в начале 80-х, где царит криминальная атмосфера. Зрителям обещают жестокое и мрачное кино. Авторы вдохновлялись сюжетами фильмов Мартина Скорсезе
, вышедших в те времена («Таксист»
, «Бешеный бык»
, «Король комедии»
).
Съёмки ленты начнутся в сентябре в Нью-Йорке. Премьеру следует ожидать 4 октября 2019
года.
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