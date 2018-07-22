Дженнифер Коннелли присоединится к Тому Крузу во втором «Лучшем стрелке»

Дженнифер Коннелли
может получить главную женскую роль в сиквеле «Лучшего стрелка»
, получившем подзаголовок «Маверик»
, сообщает Deadline
.
Том Круз
вернётся к роли Маверика, а Вэл Килмер
вновь предстанет в качестве Тома «Айсмэна» Казански. В картине также появится Майлз Теллер
в образе сына погибшего лейтенанта Ника «Гуся» Брэдшоу, которого в оригинале, снятом Тони Скоттом
в 1986 году, играл Энтони Эдвардс
.
Ленту поставит Джозеф Косински
. О сюжете известно лишь, что он будет крутиться вокруг дронов, из-за которых пилоты могут стать лишним балластом. Мировая премьера «Лучшего стрелка 2»
намечена на 12 июля 2019
года.
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