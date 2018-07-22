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Дженнифер Коннелли присоединится к Тому Крузу во втором «Лучшем стрелке»

22 июля
2018 год

Новости кино >>
22 июля 2018
Дженнифер Коннелли может получить главную женскую роль в сиквеле «Лучшего стрелка», получившем подзаголовок «Маверик», сообщает Deadline.


Том Круз вернётся к роли Маверика, а Вэл Килмер вновь предстанет в качестве Тома «Айсмэна» Казански. В картине также появится Майлз Теллер в образе сына погибшего лейтенанта Ника «Гуся» Брэдшоу, которого в оригинале, снятом Тони Скоттом в 1986 году, играл Энтони Эдвардс.

Ленту поставит Джозеф Косински. О сюжете известно лишь, что он будет крутиться вокруг дронов, из-за которых пилоты могут стать лишним балластом. Мировая премьера «Лучшего стрелка 2» намечена на 12 июля 2019 года.
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Дженнифер Коннелли присоединится к Тому Крузу во втором «Лучшем стрелке» фотографии
Дженнифер Коннелли присоединится к Тому Крузу во втором «Лучшем стрелке» фотографии
Дженнифер Коннелли присоединится к Тому Крузу во втором «Лучшем стрелке» фотографии
Дженнифер Коннелли присоединится к Тому Крузу во втором «Лучшем стрелке» фотографии
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