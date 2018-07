Зрителей ожидает ещё одна телевизионная «Война миров»

У романа Герберта Уэллса «Война миров» появится ещё одна телевизионная экранизация, уверяет издание The Hollywood Reporter За новую версию ответственны Fox Networks Group Europe and Africa, Canal+ и Urban Myth Films. Над сценарием работает), он же числится исполнительным продюсерам вместе с. Действие восьмисерийной научно-фантастической драмы, чьи съёмки стартуют этой осенью, развернётся в наши дни.заявил Оверман.Это не единственная адаптация «Войны миров», которой предстоит увидеть свет в ближайшие годы. В апреле стало известно, что BBC One приступил в Ливерпуле к съёмкам трёхсерийной экранизации фантастического романа с Рейфом Споллом Элинор Томлинсон в главных ролях.