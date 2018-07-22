Зрителей ожидает ещё одна телевизионная «Война миров»

У романа Герберта Уэллса «Война миров»
появится ещё одна телевизионная экранизация, уверяет издание The Hollywood Reporter
.
За новую версию ответственны Fox Networks Group Europe and Africa, Canal+ и Urban Myth Films. Над сценарием работает Ховард Оверман
(«Мерлин»
), он же числится исполнительным продюсерам вместе с Джулианом Мёрфи
и Джонни Кэпсом
. Действие восьмисерийной научно-фантастической драмы, чьи съёмки стартуют этой осенью, развернётся в наши дни.
«Во многом роман Герберта Уэллса – поучительная история о расовом превосходстве и этническом конфликте. Именно этих тем мне бы хотелось коснуться более подробно в моём современном переосмыслении. Я собираюсь представить новому поколению зрителей современную, смелую и узнаваемую версию, вдохновлённую этим любимым многими произведением», –
заявил Оверман.
Это не единственная адаптация «Войны миров», которой предстоит увидеть свет в ближайшие годы. В апреле стало известно, что BBC One
приступил в Ливерпуле к съёмкам трёхсерийной экранизации фантастического романа с Рейфом Споллом
и Элинор Томлинсон
в главных ролях.
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