Риз Ахмед
стал главным злодеем «Венома»
. Согласно информации, опубликованной на сайте фестиваля San Diego Comic-Con
, актёру достался образ симбиота Бунта, чьим носителем является основатель «Фонда жизни» Карлтон Дрэйк.
Главную роль в новом приключенческом экшене Рубена Фляйшера
исполняет Том Харди
, а компанию ему также составили Мишель Уильямс
, Скотт Хэйз
, Рейд Скотт
и другие актёры.
В центре сюжета – Веном, один из самых известных супергероев вселенной Человека-паука. Это симбиот, разумное существо инопланетного происхождения, которое вселяется в тело журналиста Эдди Брока.
Фильм выйдет в российский прокат 4 октября
текущего года.
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