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Риз Ахмед стал главным злодеем «Венома»

22 июля
2018 год

Новости кино >>
22 июля 2018
Риз Ахмед стал главным злодеем «Венома». Согласно информации, опубликованной на сайте фестиваля San Diego Comic-Con, актёру достался образ симбиота Бунта, чьим носителем является основатель «Фонда жизни» Карлтон Дрэйк.


Главную роль в новом приключенческом экшене Рубена Фляйшера исполняет Том Харди, а компанию ему также составили Мишель Уильямс, Скотт Хэйз, Рейд Скотт и другие актёры.

В центре сюжета – Веном, один из самых известных супергероев вселенной Человека-паука. Это симбиот, разумное существо инопланетного происхождения, которое вселяется в тело журналиста Эдди Брока.

Фильм выйдет в российский прокат 4 октября текущего года.
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