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Новая «Баффи – истребительница вампиров» поменяет цвет кожи

22 июля
2018 год

Новости кино >>
22 июля 2018
«Баффи – истребительница вампиров» благодаря стараниям 20th Century Fox Television может стать темнокожей, уверяет Deadline.


Исполнительным продюсером перезапуска популярного сериала 1990-х выступит сам создатель оригинала Джосс Уидон. Он также посодействует Монике Брин («Зачарованные») в работе над сценарием.

В команду исполнительных продюсеров, помимо Уидона, входят Гейл Беорман, Фрэн Рубел Кузуи, Кац Кузуи и Джо Эрли. Других подробностей о шоу пока нет.

Ранее Баффи играли Сара Мишель Геллар (в сериале) и Кристи Суонсон (в киноверсии).
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Баффи - истребительница вампировБаффи – истребительница вампиров

фотографии >>
Новая «Баффи – истребительница вампиров» поменяет цвет кожи фотографии
Новая «Баффи – истребительница вампиров» поменяет цвет кожи фотографии
Новая «Баффи – истребительница вампиров» поменяет цвет кожи фотографии
Новая «Баффи – истребительница вампиров» поменяет цвет кожи фотографии
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