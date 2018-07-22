Новая «Баффи – истребительница вампиров» поменяет цвет кожи

«Баффи – истребительница вампиров»
благодаря стараниям 20th Century Fox Television может стать темнокожей, уверяет Deadline
.
Исполнительным продюсером перезапуска популярного сериала 1990-х выступит сам создатель оригинала Джосс Уидон
. Он также посодействует Монике Брин
(«Зачарованные»
) в работе над сценарием.
В команду исполнительных продюсеров, помимо Уидона, входят Гейл Беорман
, Фрэн Рубел Кузуи
, Кац Кузуи
и Джо Эрли
. Других подробностей о шоу пока нет.
Ранее Баффи играли Сара Мишель Геллар
(в сериале) и Кристи Суонсон
(в киноверсии).
обсуждение >>