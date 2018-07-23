Кристина Асмус влюбится в больного раком самоубийцу

Режиссёр Анна Зайцева приступила к съёмкам десятисерийного иронического детектива «Герой по вызову». Автором сценария стал известный российский писатель и сценарист Андрей Кивинов, а главная роль досталась Евгению Миллеру, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
По сюжету Иван Лутошин (Миллер), врач по профессии и неудачник по жизни, узнаёт, что у него неоперабельная опухоль мозга. Он не хочет ждать мучительного конца и решает покончить жизнь самоубийством: напившись, он
выходит на скоростную трассу и встаёт на полосе. Случайный знакомый – оперуполномоченный полиции Илья Туманов (Николай Клямчук) – спасает Лутошину жизнь и предлагает ему помощь, а именно – неофициальное участие в смертельно опасных операциях по поимке бандитов: если убьют – хотя бы не напрасно. Помогая Туманову Лутошин знакомится со следователем СК Елизаветой Леоновой (Кристина Асмус) и вызывает у неё живой интерес, перетекающий в симпатию – ей импонирует его безрассудность и отвага. Спустя некоторое время Лутошин вновь проходит медицинское обследование, на котором выясняется, что опухоль замедлила рост. Он делает любопытный вывод: опухоль перестаёт расти, как только возникает реальная угроза жизни, связанная с помощью попавшим в беду людям. И теперь, чтобы выжить, ему нужно постоянно совершать настоящие подвиги.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«Мой персонаж – Иван Лутошин – привлёк меня тем, что за весь фильм он проходит эволюцию: от абсолютно разочаровавшегося в жизни человека, который полностью сдался и просто плывёт по течению, до человека, который осознал одну простую вещь: ответственность за то, что происходит в твоей жизни, несёшь только ты сам. Вся эта история – это философская вещь. Меня и привлёк сценарий, в первую очередь, своей необычностью, иронией и сложностью тем: здесь можно и погоревать, и всплакнуть, и посмеяться, и поиронизировать, одним словом, большая гремучая смесь», – рассказал Евгений Миллер.
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