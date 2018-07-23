Дарт Вейдер возглавил рейтинг лучших злодеев

Незабываемый Дарт Вейдер
из оригинальных «Звёздных войн»
возглавил рейтинг 25
лучших анимационных и кинозлодеев, опубликованный американским журналом The Hollywood Reporter
по итогам опроса более тысячи представителей киноиндустрии различных возрастов.
На втором месте оказался Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят»
в исполнении Энтони Хопкинса
, а на третьем – Злая ведьма Запада, которую в «Волшебнике страны Оз»
1939 года сыграла Маргарет Хэмилтон
.
В первую десятку списка также попали Джокер
(Хит Леджер
), медсестра Милдред Рэтчед (Луиза Флетчер
) из шедевра «Пролетая над гнездом кукушки»
, Миранда Пристли (Мерил Стрип
) из фильма «Дьявол носит Prada»
, Норман Бейтс (Энтони Перкинс
) из «Психоза» Альфреда Хичкока
, Энни Уилкс (Кэти Бэйтс
) из «Мизери»
, полковник СС Ганс Ланда (Кристоф Вальц
) из тарантиновских «Бесславных ублюдков»
и Антон Чигур (Хавьер Бардем
) из ленты братьев Коэн «Старикам тут не место»
.
Вторую десятку украшают Ганс Грубер (Алан Рикман
) из «Крепкого орешка»
, Бэби Джейн Хадсон (Бетт Дэвис
) из фильма «Что случилось с Бэби Джейн?»
, Джек Торренс (Джек Николсон
) из «Сияния»
, Алекс Форрест (Гленн Клоуз
) из «Рокового влечения»
, Волан-де-Морт (Рэйф Файнс
) из фэнтези-серии про Гарри Поттера
, Хэл 9000 из «Космической одиссеи 2001 года»
, Майкл Корлеоне (Аль Пачино
) из «Крёстного отца»
, Томми Де Вито (Джо Пеши
) из «Славных парней»
, Алекс (Малкольм Макдауэлл
) из «Заводного апельсина»
и «Терминатор» Арнольд Шварценеггер
.
Под занавес можно наблюдать акулу из «Челюстей»
, Тони Монтану (всё тот же Пачино) из «Лица со шрамом»
, Шрама (озвучил Джереми Айронс
) из «Короля Льва»
и Вайла И. Койота (с голосом Мела Бланка
) из анимационной серии про Багза Банни. Последнее место закреплено за агентом Смитом (Хьюго Уивинг
), главным антагонистом «Матрицы»
.
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