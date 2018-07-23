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Дарт Вейдер возглавил рейтинг лучших злодеев

23 июля
2018 год

Новости кино >>
23 июля 2018
Незабываемый Дарт Вейдер из оригинальных «Звёздных войн» возглавил рейтинг 25 лучших анимационных и кинозлодеев, опубликованный американским журналом The Hollywood Reporter по итогам опроса более тысячи представителей киноиндустрии различных возрастов.

На втором месте оказался Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят» в исполнении Энтони Хопкинса, а на третьем – Злая ведьма Запада, которую в «Волшебнике страны Оз» 1939 года сыграла Маргарет Хэмилтон.


В первую десятку списка также попали Джокер (Хит Леджер), медсестра Милдред Рэтчед (Луиза Флетчер) из шедевра «Пролетая над гнездом кукушки», Миранда Пристли (Мерил Стрип) из фильма «Дьявол носит Prada», Норман Бейтс (Энтони Перкинс) из «Психоза» Альфреда Хичкока, Энни Уилкс (Кэти Бэйтс) из «Мизери», полковник СС Ганс Ланда (Кристоф Вальц) из тарантиновских «Бесславных ублюдков» и Антон Чигур (Хавьер Бардем) из ленты братьев Коэн «Старикам тут не место».

Вторую десятку украшают Ганс Грубер (Алан Рикман) из «Крепкого орешка», Бэби Джейн Хадсон (Бетт Дэвис) из фильма «Что случилось с Бэби Джейн?», Джек Торренс (Джек Николсон) из «Сияния», Алекс Форрест (Гленн Клоуз) из «Рокового влечения», Волан-де-Морт (Рэйф Файнс) из фэнтези-серии про Гарри Поттера, Хэл 9000 из «Космической одиссеи 2001 года», Майкл Корлеоне (Аль Пачино) из «Крёстного отца», Томми Де Вито (Джо Пеши) из «Славных парней», Алекс (Малкольм Макдауэлл) из «Заводного апельсина» и «Терминатор» Арнольд Шварценеггер.

Под занавес можно наблюдать акулу из «Челюстей», Тони Монтану (всё тот же Пачино) из «Лица со шрамом», Шрама (озвучил Джереми Айронс) из «Короля Льва» и Вайла И. Койота (с голосом Мела Бланка) из анимационной серии про Багза Банни. Последнее место закреплено за агентом Смитом (Хьюго Уивинг), главным антагонистом «Матрицы».
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