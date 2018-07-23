Фестиваль «Короче» откроется премьерой фильма «Училка: Испытание»

Фестиваль «Короче», который уже в шестой раз пройдет в Калининграде с 17 по 19 августа, объявил конкурсную программу. За награды смотра в этом году будет бороться 38 фильмов. Победителей выберет жюри под руководством Игоря Толстунова.
фото: Пресс-службы фестиваля "Короче"
«По словам программного директора фестиваля Артема Рыжкова, впервые в конкурсной программе равноправие женской и мужской режиссуры – по 19 фильмов с каждой стороны», – отмечает пресс-служба смотра.
В числе конкурсантов – «Естественный отбор» Никиты Тамарова, уже уезжавшего из Калининграда с гран-при, «Моя веточка тоненькая» Динары Друкаровой, «Настенька» Ольги Дибцевой, «Невиновный» Дениса Симачева, «Ни любви ни смерти» Глеба Росса, «Развод» Марии Шалаевой, «Хороший день» Даши Чаруши и другие работы. В нынешнем конкурсе будет также представлено несколько работ – не только из традиционных Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Лондона, Якутска и Сыктывкара.
Отдельный блок регионального кино будет показан во внеконкурсной секции «Короче. Страна», а зарубежные картины продемонстрируют в программе «Короче. Международный». Лучшие фильмы российских регионов и зарубежья будут объединены в секцию «Короче. Панорама».
Среди внеконкурсных программ также «Перспективы» с фильмами о будущем в целом и российского кино в частности, а также несколько новых программ – «Короче.Онлайн» с фильмами, действие которых происходит в сети, «Короче.Лав» с картинами о любви и «Короче.ЧБ», где будет отражать черно-белый стиль 6-го фестиваля «Короче». Кроме того, в этом году будет работать две секции короткометражного кино для детей и семейного просмотра.
фото: Жюри 6-го фестиваля "Короче"/пресс-службы смотра
Без полнометражного кино на «Короче» по традиции не обойдется. Откроется фестиваль премьерой фильма «Училка: Испытание» – продолжения ленты Алексея Перетрухина 2015 года с Ириной Купченко в главной роли. Сиквел расскажет о захвате заложников во время премьеры музыкального спектакля. В съемках были задействованы реальные участники трагедии «Норд-Ост».
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