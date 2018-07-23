Режиссёрский дебют Брэдли Купера «Звезда родилась» покажут в Венеции

Мировая премьера третьей адаптации популярного мюзикла «Звезда родилась»
, ставшей для Брэдли Купера
режиссёрским дебютом, состоится на 75-м Венецианском международном кинофестивале
. Показ пройдёт в пятницу 31 августа
в большом зале Дворца кино на острове Лидо, сообщается на официальном сайте
смотра.
Пресс-служба Мостры уточняет, что режиссёрский дебют четырёхкратного номинанта на премию «Оскар» будет показан вне конкурса.
По сюжету увядающий исполнитель кантри помогает пробиться наверх молодой певице. Главные роли в картине исполнили сам Купер и Леди Гага
.
В российский прокат лента выйдет 4 октября
текущего года.
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