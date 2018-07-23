Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Режиссёрский дебют Брэдли Купера «Звезда родилась» покажут в Венеции

23 июля
2018 год

Новости кино >>
23 июля 2018
Мировая премьера третьей адаптации популярного мюзикла «Звезда родилась», ставшей для Брэдли Купера режиссёрским дебютом, состоится на 75-м Венецианском международном кинофестивале. Показ пройдёт в пятницу 31 августа в большом зале Дворца кино на острове Лидо, сообщается на официальном сайте смотра.

Пресс-служба Мостры уточняет, что режиссёрский дебют четырёхкратного номинанта на премию «Оскар» будет показан вне конкурса.

Режиссёрский дебют Брэдли Купера «Звезда родилась» покажут в Венеции

По сюжету увядающий исполнитель кантри помогает пробиться наверх молодой певице. Главные роли в картине исполнили сам Купер и Леди Гага.

В российский прокат лента выйдет 4 октября текущего года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Брэдли Купер и Леди Гага сыграют вместе
Леди Гага и Брэдли Купер споются на съёмках
Брэдли Купер и Леди Гага выступили дуэтом в трейлере фильма «Звезда родилась»
Поиск по меткам
Венеция
персоны
Леди ГагаБрэдли Купер
фильмы
Звезда родилась

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Иза Высоцкая
20 июля ушла из жизни актриса Иза Высоцкая.

День рождения >>

Михаил Болдуман
Никита Зверев
Дарья Иванова
Александр Кайдановский
Мария Луговая
Александр Олешко
Евгений Ткачук
Анна Чурина
Тамара Яндиева
Гётц Георге
Дэниэл Рэдклифф
Пол Уэсли
Вуди Харрельсон
Филип Сеймур Хоффман
Омар Эппс
Эмиль Яннингс
все родившиеся 23 июля >>

Афиша кино >>

Жаркие летние ночи
драма, молодежный фильм, социальная драма
США, 2017
Обитатели
фильм ужасов
Ирландия, 2017
Белль и Себастьян: Приключения продолжаются
приключения, семейное кино
Франция, 2015
Мектуб, моя любовь
мелодрама, экранизация
Франция, Италия, Тунис, 2017
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер
США, 2018
Убежище дьявола
фильм ужасов
Мексика, Чили, 2017
Килиманджара
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Зои
мелодрама, научная фантастика
США, 2018
Клуб миллиардеров
биография, драма, триллер
США, 2018
Офисный беспредел
боевик, комедия, фильм ужасов
США, 2018
Паранормальное
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Это чёртово сердце
драма, комедия
Германия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью