ревью

Новости кино Режиссёрский дебют Брэдли Купера «Звезда родилась» покажут в Венеции Премьера картины состоится на 75-м Венецианском международном кинофестивале.

Лайфстайл У Линдси Лохан появится своё телешоу В этом ей помогут создатели «Семейства Кардашьян»

Лайфстайл Дмитрий Нагиев получил 4 млн рублей за свадьбу Актёр работал тамадой на празднике в Барнауле

Новости кино Фестиваль «Короче» откроется премьерой фильма «Училка: Испытание» В основном конкурсе будут представлены короткометражные ленты Дениса Симачева, Даши Чаруши и Марии Шалаевой.

Ролики фильмов «Последняя жертва Анны» Дочь просит свою мать выносить ей ребенка.

Главная тема Небесные тела истории: 80 лет Алексею Юрьевичу Герману Незаживающие раны, полифония, Босх и другие приметы большого стиля