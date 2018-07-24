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Дакота Джонсон раскроет тайну балетной школы

24 июля
2018 год

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24 июля 2018
Кино-театр.ру представляет дублированный трейлер мистического триллера «Суспирия» - ремейка одноимённой картины Дарио Ардженто 1977 года.


По сюжету талантливая американская балерина приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к труппе легендарной танцевальной академии. Однако в ее стенах она внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре девушка понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало знаменитую балетную школу.

Главные роли в картине исполнили Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Хлоя Грейс Морец, Джессика Харпер, Миа Гот, Лутц Эберсдорф, Ангела Винклер, Ингрид Кавен, Елена Фокина, Сильви Тестю, Рене Саутендейк и Кристин Лебутт. Режиссёром выступил номинант на премию «Оскар» Лука Гуаданьино («Зови меня своим именем»). Музыку к фильму написал Том Йорк - лидер рок-группы Radiohead.

В российском прокате «Суспирия» стартует 29 ноября 2018 года.
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Дакота Джонсон раскроет тайну балетной школы фотографии
Дакота Джонсон раскроет тайну балетной школы фотографии
Дакота Джонсон раскроет тайну балетной школы фотографии
Дакота Джонсон раскроет тайну балетной школы фотографии
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