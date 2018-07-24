Дакота Джонсон раскроет тайну балетной школы

Кино-театр.ру представляет дублированный трейлер мистического триллера «Суспирия»
- ремейка одноимённой картины Дарио Ардженто
1977 года.
По сюжету талантливая американская балерина приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к труппе легендарной танцевальной академии. Однако в ее стенах она внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре девушка понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало знаменитую балетную школу.
Главные роли в картине исполнили Дакота Джонсон
, Тильда Суинтон
, Хлоя Грейс Морец
, Джессика Харпер
, Миа Гот
, Лутц Эберсдорф
, Ангела Винклер
, Ингрид Кавен
, Елена Фокина
, Сильви Тестю
, Рене Саутендейк
и Кристин Лебутт
. Режиссёром выступил номинант на премию «Оскар» Лука Гуаданьино
(«Зови меня своим именем»
). Музыку к фильму написал Том Йорк
- лидер рок-группы Radiohead.
В российском прокате «Суспирия»
стартует 29 ноября 2018 года.
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