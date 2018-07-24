Константин Стрельников стал «Канцелярской крысой»

Сюжет сериала закручен вокруг сотрудника полицейского архива – майора Андрея Вершинина (Стрельников), которого внезапно повышают и переводят в приграничный город Портовый. Вершинину предстоит занять должность руководителя УВД вместо недавно погибшего полковника Авдеева (Кравченко). Нового начальника встречают настороженно: подчинённые почти открыто с ним конфликтуют, а пресса и общественность, взволнованные недавней серией ограблений, просто возмущены этим назначением. Теперь герою предстоит доказать свою компетентность в раскрытии преступлений и не отступиться от дела даже в атмосфере всеобщего недоверия.
«Мой герой слабый и потерянный человек. Он должен был вырасти в настоящего "орла", но ему очень не повезло в детстве и он был деформирован морально. Он долго приходил в себя, разочаровавшись в своих возможностях, и вдруг получил шанс», – рассказывает о своей роли Константин Стрельников.
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