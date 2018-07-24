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Константин Стрельников стал «Канцелярской крысой»

24 июля
2018 год

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24 июля 2018
В Санкт-Петербурге завершились съёмки 16-серийного детектива Ивана Глубокова «Канцелярская крыса» с Алексеем Кравченко, Ингрид Олеринской и Константином Стрельниковым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Константин Стрельников стал «Канцелярской крысой»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Сюжет сериала закручен вокруг сотрудника полицейского архива – майора Андрея Вершинина (Стрельников), которого внезапно повышают и переводят в приграничный город Портовый. Вершинину предстоит занять должность руководителя УВД вместо недавно погибшего полковника Авдеева (Кравченко). Нового начальника встречают настороженно: подчинённые почти открыто с ним конфликтуют, а пресса и общественность, взволнованные недавней серией ограблений, просто возмущены этим назначением. Теперь герою предстоит доказать свою компетентность в раскрытии преступлений и не отступиться от дела даже в атмосфере всеобщего недоверия.

«Мой герой слабый и потерянный человек. Он должен был вырасти в настоящего "орла", но ему очень не повезло в детстве и он был деформирован морально. Он долго приходил в себя, разочаровавшись в своих возможностях, и вдруг получил шанс», – рассказывает о своей роли Константин Стрельников.

В сериале также снялись Елена Полякова, Алексей Нилов, Вадим Сквирский, Роман Жилкин, Валерий Гришко, Андрей Павловец и другие актёры.
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Константин Стрельников стал «Канцелярской крысой» фотографии
Константин Стрельников стал «Канцелярской крысой» фотографии
Константин Стрельников стал «Канцелярской крысой» фотографии
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