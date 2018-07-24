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Роберт Де Ниро впервые сыграет в кинокомиксе

24 июля
2018 год

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24 июля 2018
Роберт Де Ниро может впервые за свою долгую карьеру сняться в кинокомиксе. Согласно THR, мэтр в случае успешных переговоров сыграет одну из центральных ролей в сольной картине о Джокере, основанной на серии комиксов DC. Ему предстоит воплотить ведущего ток-шоу, благодаря которому Джокер стал самым знаменитым суперзлодеем Готэма.

Роберт Де Ниро впервые сыграет в кинокомиксе
фото: comicbook.com

Заглавную роль в картине исполнит Хоакин Феникс, а Зази Битц, воплотившая мутантку Домино в марвеловском «Дэдпуле 2», станет матерью-одиночкой, которой заинтересуется Джокер. За постановку отвечает Тодд Филлипс, написавший сценарий вместе со Скоттом Силвером.

Действие будет происходить в Готэме в начале 80-х, где царит криминальная атмосфера. Зрителям обещают жестокое и мрачное кино. Авторы вдохновлялись сюжетами фильмов Мартина Скорсезе, вышедших в те времена («Таксист», «Бешеный бык», «Король комедии»).

Съёмки ленты начнутся в сентябре в Нью-Йорке. Премьеру следует ожидать 4 октября 2019 года.
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