Роберт Де Ниро впервые сыграет в кинокомиксе

Роберт Де Ниро
может впервые за свою долгую карьеру сняться в кинокомиксе. Согласно THR
, мэтр в случае успешных переговоров сыграет одну из центральных ролей в сольной картине о Джокере, основанной на серии комиксов DC. Ему предстоит воплотить ведущего ток-шоу, благодаря которому Джокер стал самым знаменитым суперзлодеем Готэма.
Заглавную роль в картине исполнит Хоакин Феникс
, а Зази Битц
, воплотившая мутантку Домино в марвеловском «Дэдпуле 2»
, станет матерью-одиночкой, которой заинтересуется Джокер. За постановку отвечает Тодд Филлипс
, написавший сценарий вместе со Скоттом Силвером
.
Действие будет происходить в Готэме в начале 80-х, где царит криминальная атмосфера. Зрителям обещают жестокое и мрачное кино. Авторы вдохновлялись сюжетами фильмов Мартина Скорсезе
, вышедших в те времена («Таксист»
, «Бешеный бык»
, «Король комедии»
).
Съёмки ленты начнутся в сентябре в Нью-Йорке. Премьеру следует ожидать 4 октября 2019
года.
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