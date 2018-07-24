Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Егор Трухин, Роман Курцын и Стася Милославская создали поп-группу

24 июля
2018 год

Новости кино >>
24 июля 2018
Игорь Волошин приступил к съёмкам музыкально-романтической комедии «90-е. Весело и громко». 21-серийная ностальгическая история рассказывает о двух гитаристах Васе и Паше, студентке хорового училища Жене, десантнике Бобе и преподавателе классического вокала Птицыне, которые волей случая объединяются, чтобы создать поп-группу. Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТС.

«Я думаю, сериал будет интересен как зрителям, чья молодость пришлась на 90-е, так и их детям, которые узнают, о чём мечтали родители, какую музыку слушали. Такое же путешествие в прошлое ждёт и исполнителя главной роли Егора Трухина: на съёмках ему предстоит окунуться во времена юности своего отца Михаила Трухина — звезды сериала "Ивановы-Ивановы". И это здорово, что наш канал объединяет поколения актёрских династий», — рассказал о новом сериале генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов.

Егор Трухин, Роман Курцын и Стася Милославская создали поп-группу
фото: Пресс-служба телеканала СТС

Помимо Трухина, участников поп-группы из 90-х, начинающей карьеру в ресторане нового русского в исполнении Яна Цапника, воплотят на экране Роман Курцын, Стася Милославская, Филипп Ершов и Дмитрий Никулин. Чтобы стать настоящим бэндом, исполнители главных ролей с нуля осваивали инструменты своих героев. Например, Роман Курцын (десантник Боб) заиграл на барабанах в кадре всего через неделю, как начал занятия. «И это несмотря на то, что у меня просто беда со слухом и с чувством ритма, даже в институт не хотели брать из-за этого, — признаётся актёр. — Сейчас я плотно занимаюсь барабанами и даже хочу купить барабанную установку, чтобы поставить дома». В отличие от своих коллег Стасе Милославской (певица Женя) не пришлось идти на музыкальные подвиги: «Мне, наверное, чуть полегче, чем ребятам. У меня есть музыкальное образование, но всё же немного переживаю. Петь на сцене, да ещё и в эстрадной манере — такого опыта у меня точно не было, так что без репетиций с педагогом по вокалу не обойтись».

На съёмочной площадке актёры приобрели не только новые навыки, но и яркие образы. В частности, ради роли рок-музыканта Васи Егор Трухин впервые в жизни превратился в жгучего блондина, а его экранный друг Филипп Ершов (Паша), кроме нового цвета волос, примерил серьгу в левом ухе и разноцветные рубашки: «Конечно, в жизни я так не хожу, но это здорово, что мне дали шанс пожить в музыкальных 90-х хотя бы на экране. Ведь я родился в 1993 году и не застал того, что описывается в сценарии».

Егор Трухин, Роман Курцын и Стася Милославская создали поп-группу
фото: Пресс-служба телеканала СТС

Многих персонажей зрители увидят в образах героев популярных фильмов 90-х. «Например, певица Женя порой будет напоминать Матильду из "Леона", — рассказывает художник по костюму Северина Недельчук. — В принципе мы стремимся к тому, чтобы наши герои были одеты ярче, чем это было на самом деле, поэтому будем миксовать настоящие вещи того времени, найденные на московских барахолках, и современные в стиле 90-х. Найти такую одежду не составит труда, ведь сейчас мы наблюдаем моду на эту эпоху». Вернуться назад в прошлое также помогут автомобили Mercedes-Benz S600, джип Grand Cherokee и другие модели, популярные 25 лет назад. Кроме того, в кадре появятся знакомые аудио- и видеокассеты, жвачки, кроссовки и другие атрибуты времени.

Продюсеры не только приобрели права на использование хитов 90-х, но и планируют пригласить в сериал звёзд тех лет. «Конечно, будет много ностальгической музыки, в числе которых хиты Ace of Base, Scorpions, Уитни Хьюстон и других популярных исполнителей. И главное, что зрителей ждут неожиданные аранжировки известных песен и оригинальные композиции, написанные в духе 90-х», — рассказывает креативный продюсер Константин Маньковский.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Сергей Лавыгин и Михаил Тарабукин вернулись в мир «Кухни»
Герои комедии «Ивановы-Ивановы» снова на съёмочной площадке
Поиск по меткам
КомедияРоссийские сериалы
персоны
Игорь ВолошинФилипп ЕршовРоман КурцынКонстантин МаньковскийСтася МилославскаяСеверина НедельчукЕгор ТрухинАнтон ФедотовУитни ХьюстонЯн Цапник
фильмы
Леон

фотографии >>
Егор Трухин, Роман Курцын и Стася Милославская создали поп-группу фотографии
Егор Трухин, Роман Курцын и Стася Милославская создали поп-группу фотографии
Егор Трухин, Роман Курцын и Стася Милославская создали поп-группу фотографии
Егор Трухин, Роман Курцын и Стася Милославская создали поп-группу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Исаков
23 июля скончался актёр Александр Исаков.
Иза Высоцкая
20 июля ушла из жизни актриса Иза Высоцкая.

День рождения >>

Анна Бегунова
Геннадий Гарбук
Николай Гриценко
Алексей Гришин
Анастасия Иванова
Игорь Ильинский
Ирина Мирошниченко
Анатолий Рудаков (II)
Владимир Чуприков
Роуз Бирн
Александр Жабчиньский
Жан-Роже Коссимон
Лора Лейтон
Дженнифер Лопес
Анна Пакуин
Кристин Ченоуэт
все родившиеся 24 июля >>

Афиша кино >>

Жаркие летние ночи
драма, молодежный фильм, социальная драма
США, 2017
Обитатели
фильм ужасов
Ирландия, 2017
Белль и Себастьян: Приключения продолжаются
приключения, семейное кино
Франция, 2015
Мектуб, моя любовь
мелодрама, экранизация
Франция, Италия, Тунис, 2017
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер
США, 2018
Убежище дьявола
фильм ужасов
Мексика, Чили, 2017
Килиманджара
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Зои
мелодрама, научная фантастика
США, 2018
Клуб миллиардеров
биография, драма, триллер
США, 2018
Офисный беспредел
боевик, комедия, фильм ужасов
США, 2018
Паранормальное
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Это чёртово сердце
драма, комедия
Германия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью