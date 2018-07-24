Егор Трухин, Роман Курцын и Стася Милославская создали поп-группу

Игорь Волошин приступил к съёмкам музыкально-романтической комедии «90-е. Весело и громко». 21-серийная ностальгическая история рассказывает о двух гитаристах Васе и Паше, студентке хорового училища Жене, десантнике Бобе и преподавателе классического вокала Птицыне, которые волей случая объединяются, чтобы создать поп-группу. Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТС.
«Я думаю, сериал будет интересен как зрителям, чья молодость пришлась на 90-е, так и их детям, которые узнают, о чём мечтали родители, какую музыку слушали. Такое же путешествие в прошлое ждёт и исполнителя главной роли Егора Трухина: на съёмках ему предстоит окунуться во времена юности своего отца Михаила Трухина — звезды сериала "Ивановы-Ивановы". И это здорово, что наш канал объединяет поколения актёрских династий», — рассказал о новом сериале генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
Помимо Трухина, участников поп-группы из 90-х, начинающей карьеру в ресторане нового русского в исполнении Яна Цапника, воплотят на экране Роман Курцын, Стася Милославская, Филипп Ершов и Дмитрий Никулин. Чтобы стать настоящим бэндом, исполнители главных ролей с нуля осваивали инструменты своих героев. Например, Роман Курцын (десантник Боб) заиграл на барабанах в кадре всего через неделю, как начал занятия. «И это несмотря на то, что у меня просто беда со слухом и с чувством ритма, даже в институт не хотели брать из-за этого, — признаётся актёр. — Сейчас я плотно занимаюсь барабанами и даже хочу купить барабанную установку, чтобы поставить дома». В отличие от своих коллег Стасе Милославской (певица Женя) не пришлось идти на музыкальные подвиги: «Мне, наверное, чуть полегче, чем ребятам. У меня есть музыкальное образование, но всё же немного переживаю. Петь на сцене, да ещё и в эстрадной манере — такого опыта у меня точно не было, так что без репетиций с педагогом по вокалу не обойтись».
На съёмочной площадке актёры приобрели не только новые навыки, но и яркие образы. В частности, ради роли рок-музыканта Васи Егор Трухин впервые в жизни превратился в жгучего блондина, а его экранный друг Филипп Ершов (Паша), кроме нового цвета волос, примерил серьгу в левом ухе и разноцветные рубашки: «Конечно, в жизни я так не хожу, но это здорово, что мне дали шанс пожить в музыкальных 90-х хотя бы на экране. Ведь я родился в 1993 году и не застал того, что описывается в сценарии».
фото: Пресс-служба телеканала СТС
Многих персонажей зрители увидят в образах героев популярных фильмов 90-х. «Например, певица Женя порой будет напоминать Матильду из "Леона", — рассказывает художник по костюму Северина Недельчук. — В принципе мы стремимся к тому, чтобы наши герои были одеты ярче, чем это было на самом деле, поэтому будем миксовать настоящие вещи того времени, найденные на московских барахолках, и современные в стиле 90-х. Найти такую одежду не составит труда, ведь сейчас мы наблюдаем моду на эту эпоху». Вернуться назад в прошлое также помогут автомобили Mercedes-Benz S600, джип Grand Cherokee и другие модели, популярные 25 лет назад. Кроме того, в кадре появятся знакомые аудио- и видеокассеты, жвачки, кроссовки и другие атрибуты времени.
Продюсеры не только приобрели права на использование хитов 90-х, но и планируют пригласить в сериал звёзд тех лет. «Конечно, будет много ностальгической музыки, в числе которых хиты Ace of Base, Scorpions, Уитни Хьюстон и других популярных исполнителей. И главное, что зрителей ждут неожиданные аранжировки известных песен и оригинальные композиции, написанные в духе 90-х», — рассказывает креативный продюсер Константин Маньковский.
обсуждение >>