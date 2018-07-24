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Дэвид Литч переснимет «Выход дракона» с Брюсом Ли

24 июля
2018 год

Новости кино >>
24 июля 2018
Дэвид Литч возьмётся за постановку ремейка культового боевика Роберта Клауза «Выход дракона» с Брюсом Ли, вышедшего в 1973 году, уверяет Deadline.

Дэвид Литч переснимет «Выход дракона» с Брюсом Ли

Действие оригинала разворачивается на острове где-то в Азии, где проходит турнир лучших мастеров восточных единоборств. Зловещий хозяин хорошо укрепленного острова по имени Хан, как выясняется, является главарем преступной организации контрабандистов. По наказу настоятеля ученик Шаолиня в исполнении Ли проникает на соревнование, дабы расправиться со злодеем.

Компанию Брюсу Ли в картине составили Джон Саксон, Джим Келли, Саммо Хун, Роберт Уолл и Боло Йен.

Других подробностей о будущей ленте пока нет.
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Дэвид Литч переснимет «Выход дракона» с Брюсом Ли фотографии
Дэвид Литч переснимет «Выход дракона» с Брюсом Ли фотографии
Дэвид Литч переснимет «Выход дракона» с Брюсом Ли фотографии
Дэвид Литч переснимет «Выход дракона» с Брюсом Ли фотографии
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