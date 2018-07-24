Дэвид Литч переснимет «Выход дракона» с Брюсом Ли

Дэвид Литч
возьмётся за постановку ремейка культового боевика Роберта Клауза «Выход дракона»
с Брюсом Ли
, вышедшего в 1973 году, уверяет Deadline
.
Действие оригинала разворачивается на острове где-то в Азии, где проходит турнир лучших мастеров восточных единоборств. Зловещий хозяин хорошо укрепленного острова по имени Хан, как выясняется, является главарем преступной организации контрабандистов. По наказу настоятеля ученик Шаолиня в исполнении Ли проникает на соревнование, дабы расправиться со злодеем.
Компанию Брюсу Ли в картине составили Джон Саксон
, Джим Келли
, Саммо Хун
, Роберт Уолл
и Боло Йен
.
Других подробностей о будущей ленте пока нет.
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