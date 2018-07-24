Келли Макдональд столкнётся с Якудзой

Келли Макдональд
сыграет главную роль в восьмисерийном триллере Giri/Haji
, который совместно разрабатывают британский канал BBC One и потоковый сервис Netflix.
Согласно Deadline
, актриса предстанет на телевизионном экране в образе лондонского полицейского и судебного лектора Сары, помогающей детективу из Токио Кензо в поисках его младшего брата Юто, который вступил в ряды Якудзы и подозревается в убийстве японского бизнесмена в столице Великобритании.
Над сериалом работают сценарист Джо Бартон
и продюсер Джейн Фезерстоун
. Джулиан Фарино
, сотрудничавший с Макдональд над телефильмом «Дитя во времени»
, займёт режиссёрское кресло. Создатели обещают, что зрителей ожидает мрачная криминальная история с «эффектом бабочки».
В триллере будет звучать японская и английская речь. Съёмки стартуют в конце этого месяца в Великобритании, а локациями послужат Лондоне и Токио.
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