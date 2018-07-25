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Стартовали съёмки второй части «Бабушки лёгкого поведения»

25 июля
2018 год

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25 июля 2018
Александр Ревва и Марюс Вайсберг приступили в Москве к съёмкам ленты «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые Мстители», сообщает пресс-служба фильма. В продолжении комедии прошлого года зрителей вновь ждёт встреча с аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в столицу. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ – организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.

Стартовали съёмки второй части «Бабушки лёгкого поведения»
фото: Пресс-служба фильма

Над сценарием картины трудилась команда, работавшая над первой частью. К своим ролям вернулись Александр Ревва, Наталья Ионова, Марина Федункив, Евгений Герчаков, Елена Валюшкина и Наталья Бардо. Появятся и новые персонажи: Дмитрий Нагиев сыграет олигарха Бородина, Михаил Галустян исполнит роль медвежатника, который будет консультировать пенсионеров, также в фильме снимаются Роман Курцын, Мария Горбань, Андрей Родной и другие актёры.

«Второй фильм будет более зрелищным и более масштабным. Это будет классическая гайдаевская" комедия с элементами боевика и детектива. Мы сохраним заданные первым фильмом стиль и тон. Все новые персонажи придуманы таким образом, чтобы органично влиться в эту историю. В жанре эксцентричной комедии очень важна степень комедийного допуска. Все наши герои сохранят долю натурализма, чтобы не уходить в клоунаду и фарс. Во время кастинга я выбирал актёров с точным попаданием в психотип придуманных персонажей, так что даже при эксцентричном исполнении в них будет чувствоваться правда», – говорит Вайсберг.

Стартовали съёмки второй части «Бабушки лёгкого поведения»
фото: Пресс-служба фильма

«Мы изначально планировали фильм с продолжением. Хотелось создать кино для всех персонажей, которых полюбит зритель, встречи с которыми он будет очень ждать. По итогам первой части мы окончательно убедились, что продолжение следует. В новой "Бабушке" будет по-прежнему много хорошего, доброго юмора, к которому мы добавили ещё более динамичный сюжет с элементами детектива, экшна, ну и, конечно же, не обойдётся без любовной линии, даже не одной. Так же появятся новые, яркие персонажи, которые обязательно понравятся зрителю. Мы очень хотим, чтобы каждый, кто посмотрел наш фильм, выходил из зала кинотеатра с хорошим настроением и улыбкой на лице», – рассказал сопродюсер картины и исполнитель главной роли Александр Ревва.

Съемки фильма продлятся до 5 сентября и пройдут в одном из банков Москвы, в усадьбе Барышникова, в поликлинике РЖД, в Театре на Перовской и в роскошном доме на Новорижском шоссе. «Бабушку лёгкого поведения 2. Престарелых Мстителей» выпустит в прокат компания «Централ Партнершип» 3 января 2019 года.

Стартовали съёмки второй части «Бабушки лёгкого поведения»
фото: Пресс-служба фильма
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