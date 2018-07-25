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Новости кино НТВ адаптирует корейский детектив «Под прикрытием» Оригинальный сериал вышел в эфир летом 2015 года.

Новости кино Стартовали съёмки второй части «Бабушки лёгкого поведения» Компанию Александру Ревве и Глюкозе составят Дмитрий Нагиев и Михаил Галустян.

Главная тема Бассейн, постель, девушка: знаменитые актеры в рекламе мужского парфюма Чем пахнут Джонни Депп, Джаред Лето, Джуд Лоу и другие знаменитые артисты

Лайфстайл Анджелина Джоли завидует жене Джорджа Клуни На этой почве у звёздных леди возник конфликт

Фестивальная колонка «Холодная война»: Родина и смерть Получивший приз за режиссуру в Каннах фильм Павла Павликовского о сложности национального самоопределения

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Рецензии на фильмы «Миссия невыполнима: Последствия» // Хижина дяди Тома Из шестой части популярной франшизы про супермужчину уже сыплется песок

Ролики фильмов «Ваш репетитор» Семнадцатилетний парень влюбляется в репетитора по зарубежной литературе.