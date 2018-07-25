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НТВ адаптирует корейский детектив «Под прикрытием»

25 июля
2018 год

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25 июля 2018
НТВ приступил к работе над российской версией популярного сериала «Под прикрытием» (Shinbuneul sumgyeora). Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Показ остросюжетного детектива в Южной Корее вызвал высокий интерес зрителей и положительные отзывы кинокритиков. Оригинальная версия сериала вышла в эфир летом 2015 года.

НТВ адаптирует корейский детектив «Под прикрытием»

Сюжет истории разворачивается вокруг команды, созданной для борьбы с преступной группировкой, осуществляющей террористические акции. У спецагентов особые методы – прослушивание телефонных разговоров, мониторинг связей и глубокое внедрение в преступные группировки, однако бандитам и их главарю под кодовым именем «Призрак» каждый раз удаётся быть на шаг впереди правосудия.

Для НТВ это не первый опыт создания ремейка зарубежного сериала. Осенью 2017-го в эфир вышла российская версия сериала «Бесстыдники», а весной 2018-го на канале состоялась премьера адаптации шведско-датского детектива «Мост» с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым. Кроме того, завершены съёмки «Хорошей жены».
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