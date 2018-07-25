НТВ адаптирует корейский детектив «Под прикрытием»

НТВ приступил к работе над российской версией популярного сериала «Под прикрытием»
(Shinbuneul sumgyeora). Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Показ остросюжетного детектива в Южной Корее вызвал высокий интерес зрителей и положительные отзывы кинокритиков. Оригинальная версия сериала вышла в эфир летом 2015 года.
Сюжет истории разворачивается вокруг команды, созданной для борьбы с преступной группировкой, осуществляющей террористические акции. У спецагентов особые методы – прослушивание телефонных разговоров, мониторинг связей и глубокое внедрение в преступные группировки, однако бандитам и их главарю под кодовым именем «Призрак» каждый раз удаётся быть на шаг впереди правосудия.
Для НТВ это не первый опыт создания ремейка зарубежного сериала. Осенью 2017-го в эфир вышла российская версия сериала «Бесстыдники»
, а весной 2018-го на канале состоялась премьера адаптации шведско-датского детектива «Мост»
с Ингеборгой Дапкунайте
и Михаилом Пореченковым
. Кроме того, завершены съёмки «Хорошей жены»
.
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