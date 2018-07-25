ревью

Новости кино Фёдор Бондарчук приступил к съёмкам «Притяжения 2» Действие развернётся спустя три года после событий первой части.

Новости кино Валерий Тодоровский отправился в «Одессу» Режиссёр приступил к съёмкам нового фильма.

Новости кино В конкурс Венецианского биеннале вошли новые фильмы братьев Коэн, Альфонсо Куарона и Йоргоса Лантимоса Мостра пройдёт с 29 августа по 8 сентября.

Интервью Эвклид Кюрдзидис: «Цель – вернуть кино людям!» Президент кинофестиваля «Хрустальный источник» - о программе смотра, кавказских курортах и зрительском кино.

Новости кино НТВ адаптирует корейский детектив «Под прикрытием» Оригинальный сериал вышел в эфир летом 2015 года.

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