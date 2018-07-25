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Валерий Тодоровский отправился в «Одессу»

25 июля
2018 год

Новости кино >>
25 июля 2018
Валерий Тодоровский приступил к съёмкам картины «Одесса». Фото со съёмочной площадки опубликовала на своей странице в Фейсбуке сценарист и продюсер Ольга Володина.

Валерий Тодоровский отправился в «Одессу»
фото: facebook.com

Новый фильм Тодоровского расскажет про Одессу августа 1970-го, когда город был неделю закрыт из-за эпидемии холеры. Главным героем станет журналист, который приехал в курортный город из Москвы вместе с восьмилетним сыном.

Оператором выступает Роман Васьянов, сценарий написал Максим Белозор. Продюсирует фильм Леонид Ярмольник, который также сыграет в картине одну из ролей. Кроме того, в ленте задействованы Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт и Евгения Брик.

Снимать фильм будут, в основном, на «Мосфильме». Часть съёмок также пройдёт в Бухаресте, Анапе, Сочи и Таганроге. Производственный бюджет составляет 300 миллионов рублей. Картина получила поддержку Министерства культуры РФ.
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№ 2
Зажигалочка (Лучший город Земли)   25.07.2018 - 16:27
Поражает оригинальность и содержательность названия будущего "блокбастера". читать далее>>
№ 1
Teymur   25.07.2018 - 16:20
... Одессу - в Таганроге (Бухаресте, Анапе, Сочи)? Охо-хо-хошеньки... читать далее>>
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