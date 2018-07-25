Валерий Тодоровский отправился в «Одессу»

Валерий Тодоровский
приступил к съёмкам картины «Одесса»
. Фото со съёмочной площадки опубликовала
на своей странице в Фейсбуке сценарист и продюсер Ольга Володина
.
Новый фильм Тодоровского расскажет про Одессу августа 1970-го, когда город был неделю закрыт из-за эпидемии холеры. Главным героем станет журналист, который приехал в курортный город из Москвы вместе с восьмилетним сыном.
Оператором выступает Роман Васьянов
, сценарий написал Максим Белозор
. Продюсирует фильм Леонид Ярмольник
, который также сыграет в картине одну из ролей. Кроме того, в ленте задействованы Ирина Розанова
, Евгений Цыганов
, Ксения Раппопорт
и Евгения Брик
.
Снимать фильм будут, в основном, на «Мосфильме». Часть съёмок также пройдёт в Бухаресте, Анапе, Сочи и Таганроге. Производственный бюджет составляет 300
миллионов рублей. Картина получила поддержку Министерства культуры РФ.
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