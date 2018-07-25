Фёдор Бондарчук приступил к съёмкам «Притяжения 2»

24 июля
в Москве Фёдор Бондарчук
приступил к съёмкам продолжения фантастического блокбастера «Притяжение»
совместного производства студий Art Pictures Studio, «Водород», телеканала «Россия 1» и Национальной Медиа Группы. Об этом сообщается
на официальной странице Art Pictures в социальной сети Фейсбук.
После падения инопланетного корабля прошло три года. Катастрофа перевернула жизнь девушки из Чертанова и навсегда изменила наше представление о вселенной. Кажется, что это было самым большим испытанием для всех нас. Но человечество ещё не знает, что очень скоро ему предстоит пережить новую встречу.
Главные роли, как и в первой части, исполняют Александр Петров
, Ирина Старшенбаум
и Риналь Мухаметов
. В сиквеле также появятся китайские актёры.
Фильм создаётся при поддержке Фонда кино и зрителей, которые смогут внести инвестиции для картины с 25 сентября
на онлайн-платформе CINEMICO. Бондарчук также не исключил, что таким же образом – за счёт частных средств – может быть сделано «Притяжение 3»
.
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