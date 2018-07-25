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Фёдор Бондарчук приступил к съёмкам «Притяжения 2»

25 июля
2018 год

Новости кино >>
25 июля 2018
24 июля в Москве Фёдор Бондарчук приступил к съёмкам продолжения фантастического блокбастера «Притяжение» совместного производства студий Art Pictures Studio, «Водород», телеканала «Россия 1» и Национальной Медиа Группы. Об этом сообщается на официальной странице Art Pictures в социальной сети Фейсбук.

Фёдор Бондарчук приступил к съёмкам «Притяжения 2»
фото: facebook.com

После падения инопланетного корабля прошло три года. Катастрофа перевернула жизнь девушки из Чертанова и навсегда изменила наше представление о вселенной. Кажется, что это было самым большим испытанием для всех нас. Но человечество ещё не знает, что очень скоро ему предстоит пережить новую встречу.

Главные роли, как и в первой части, исполняют Александр Петров, Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов. В сиквеле также появятся китайские актёры.

Фильм создаётся при поддержке Фонда кино и зрителей, которые смогут внести инвестиции для картины с 25 сентября на онлайн-платформе CINEMICO. Бондарчук также не исключил, что таким же образом – за счёт частных средств – может быть сделано «Притяжение 3».
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Фёдор Бондарчук приступил к съёмкам «Притяжения 2» фотографии
Фёдор Бондарчук приступил к съёмкам «Притяжения 2» фотографии
Фёдор Бондарчук приступил к съёмкам «Притяжения 2» фотографии
Фёдор Бондарчук приступил к съёмкам «Притяжения 2» фотографии
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