Елена Ямпольская стала председателем Комитета Госдумы по культуре

Елена Ямпольская
назначена председателем Комитета Государственной Думы по культуре. Согласно пресс-службе Госдумы
, депутаты проголосовали за её кандидатуру на пленарном заседании в среду, 25 июля
.
Ранее пост занимал популярный режиссёр и актёр Станислав Говорухин
, скончавшийся 14 июня
текущего года.
«Она прекрасно знала Станислава Сергеевича Говорухина. И я думаю, что преемственность позволит нам решить многие актуальные для Комитета вопросы», — утверждает
член Комитета по культуре Наталия Пилюс
. А Председатель Комитета по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова
уверяет, что решение о выборе кандидатуры Ямпольской осуществлялось исходя из её «деловых и человеческих качеств»
.
До нового назначения Елена Ямпольская занимала пост Первого заместителя Председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. В парламент была избрана по спискам «Единой России» и представляет Челябинскую и Курганскую области. Она также входит в Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Бывший главный редактор газеты «Культура».
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