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Елена Ямпольская стала председателем Комитета Госдумы по культуре

25 июля
2018 год

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25 июля 2018
Елена Ямпольская назначена председателем Комитета Государственной Думы по культуре. Согласно пресс-службе Госдумы, депутаты проголосовали за её кандидатуру на пленарном заседании в среду, 25 июля.

Елена Ямпольская стала председателем Комитета Госдумы по культуре
фото: duma.gov

Ранее пост занимал популярный режиссёр и актёр Станислав Говорухин, скончавшийся 14 июня текущего года.

«Она прекрасно знала Станислава Сергеевича Говорухина. И я думаю, что преемственность позволит нам решить многие актуальные для Комитета вопросы», — утверждает член Комитета по культуре Наталия Пилюс. А Председатель Комитета по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова уверяет, что решение о выборе кандидатуры Ямпольской осуществлялось исходя из её «деловых и человеческих качеств».

До нового назначения Елена Ямпольская занимала пост Первого заместителя Председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. В парламент была избрана по спискам «Единой России» и представляет Челябинскую и Курганскую области. Она также входит в Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Бывший главный редактор газеты «Культура».
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