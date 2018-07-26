«2001 год: Космическая одиссея» вернётся на большие экраны

анонс

26 июля Эмма Томпсон вновь окажется во вселенной «Людей в чёрном» Актриса, сыгравшая в последней части оригинальной трилогии, появится в его спин-оффе.

25 июля Елена Ямпольская стала председателем Комитета Госдумы по культуре Депутаты проголосовали за её кандидатуру на пленарном заседании 25 июля.