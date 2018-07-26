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«2001 год: Космическая одиссея» вернётся на большие экраны

26 июля
2018 год

Новости кино >>
26 июля 2018
В рамках специальной акции, приуроченной к 50-летию выхода шедевра Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», картина будет выпущена в российский кинотеатральный прокат 30 августа на всех экранах формата IMAX. Об этом сообщает пресс-служба компании Каро премьер.

«2001 год: Космическая одиссея» вернётся на большие экраны
фото: Пресс-служба сети КАРО

«Невосстановленную» 70-миллиметровую копию фундаментальной научно-фантастической эпопеи студия «Уорнер Бразерс Пикчерз» продемонстрировала публике 12 мая на 71-м Каннском кинофестивале в рамках ретроспективной программы. Признанная во всём мире одной из величайших картин XX века, «2001 год: Космическая одиссея» была представлена режиссёром Кристофером Ноланом. Показ посетили члены семьи Стэнли Кубрика, в частности его дочь Катарина Кубрик и Ян Харлан, давний деловой партнёр, продюсер и брат вдовы режиссёра. 18 мая фильм вернулся на экраны избранных американских кинотеатров на 70-миллиметровой пленочной копии, а осенью «Уорнер Бразерс Хоум Энтертейнмент» выпустит его в разрешении 4К с HDR.

Впервые со времён оригинального выпуска (премьера состоялась в кинотеатре «Синерама» 4 апреля 1968 года) данная 70-миллиметровая плёночная копия была отпечатана с новых исходных материалов, сделанных с оригинального отснятого негатива. Это настоящий процесс фотохимического воссоздания пленки. Никаких трюков оцифровки, эффектов ремастеринга или монтажных склеек. Это нереставрированная копия фильма, воссоздающая тот кинематографический опыт, который зрители испытали 50 лет назад. Будучи давним поклонником режиссёра, Нолан находился в тесном сотрудничестве с командой «Уорнер Бразерс Пикчерз» на протяжении всего процесса мастеринга.

«Одним из самых моих ранних воспоминаний о кино стал поход с отцом в кинотеатр на Лестер-сквер в Лондоне на фильм «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, — поделился воспоминанием Нолан. — Возможность быть вовлечённым в процесс возрождения того опыта для нового поколения и знакомства с нашей новой невосстановленной 70-миллиметровой копией кубриковского шедевра во всей его красе на Каннском кинофестивале стала для меня большой честью и привилегией».
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