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Новости кино Эмма Томпсон вновь окажется во вселенной «Людей в чёрном» Актриса, сыгравшая в последней части оригинальной трилогии, появится в его спин-оффе.

Ролики фильмов «Алита: Боевой ангел» Девушка-киборг становится охотницей за головами.

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Интервью Эвклид Кюрдзидис: «Цель – вернуть кино людям!» Президент кинофестиваля «Хрустальный источникъ» - о программе смотра, кавказских курортах и зрительском кино.

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