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Эмма Томпсон вновь окажется во вселенной «Людей в чёрном»

26 июля
2018 год

Новости кино >>
26 июля 2018
Эмма Томпсон в спин-оффе «Людей в чёрном» вновь воплотит образ агента О, которого сыграла в последней части оригинальной трилогии, уверяет Empire.

«Люди в чёрном 3»

Картина расскажет об агенте М (Тесса Томпсон), отправившемся в лондонский филиал ЛВЧ (им руководит персонаж Лиама Нисона) для того, чтобы проявить себя. Её напарником становится бывший первоклассный агент H (Крис Хемсворт), и вместе они расследуют загадочное убийство, ради расследования которого нужно много путешествовать по миру. Им по пути попадётся пришелёц Пауни в исполнении Кумэйла Нанджиани.

Режиссёром фильма, чей сценарий подготовили Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, стал Ф. Гэри Грэй. Продюсерами выступят Уолтер Паркс и Лори Макдональд, к которым в должности исполнительного продюсера присоединится Стивен Спилберг. В прокат лента выйдет 14 июня 2019 года.
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