Эмма Томпсон вновь окажется во вселенной «Людей в чёрном»

Эмма Томпсон
в спин-оффе «Людей в чёрном»
вновь воплотит образ агента О, которого сыграла в последней части
оригинальной трилогии, уверяет Empire
.
Картина расскажет об агенте М (Тесса Томпсон
), отправившемся в лондонский филиал ЛВЧ (им руководит персонаж Лиама Нисона
) для того, чтобы проявить себя. Её напарником становится бывший первоклассный агент H (Крис Хемсворт
), и вместе они расследуют загадочное убийство, ради расследования которого нужно много путешествовать по миру. Им по пути попадётся пришелёц Пауни в исполнении Кумэйла Нанджиани
.
Режиссёром фильма, чей сценарий подготовили Арт Маркум
и Мэтт Холлоуэй
, стал Ф. Гэри Грэй
. Продюсерами выступят Уолтер Паркс
и Лори Макдональд
, к которым в должности исполнительного продюсера присоединится Стивен Спилберг
. В прокат лента выйдет 14 июня 2019
года.
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