Райан Рейнольдс накурится дома

Райан Рейнольдс
вдохновился классической лентой Криса Коламбуса
и Джона Хьюза «Один дома»
для того, чтобы создать совместно со студией 20th Century Fox комедию с рейтингом R «Накуренный дома»
(Stoned Alone).
Согласно Deadline
, актёр числится продюсером ленты, но это никак не помешает ему исполнить в ней главную роль вместо Маколея Калкина
.
Идею фильма придумал продюсер Мэтт Райли
. Над сценарием корпят Кевин Берроуз
и Мэтт Майдер
. Режиссёрское кресло займёт Августина Фриззелл
.
Зрителям поведают о неудачнике, выращивающем травку, который планировал отправиться на горнолыжный курорт для празднования Рождества, но не успел на самолёт. В результате, он остаётся один дома и накуривается до уверенности в том, что в его жилище кто-то проник. В конце концов это оказывается правдой, и обкуренный хозяин дома устраивает охоту на воров.
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