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Райан Рейнольдс накурится дома

26 июля
2018 год

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26 июля 2018
Райан Рейнольдс вдохновился классической лентой Криса Коламбуса и Джона Хьюза «Один дома» для того, чтобы создать совместно со студией 20th Century Fox комедию с рейтингом R «Накуренный дома» (Stoned Alone).

Согласно Deadline, актёр числится продюсером ленты, но это никак не помешает ему исполнить в ней главную роль вместо Маколея Калкина.

Райан Рейнольдс накурится дома
фото: movieweb.com

Идею фильма придумал продюсер Мэтт Райли. Над сценарием корпят Кевин Берроуз и Мэтт Майдер. Режиссёрское кресло займёт Августина Фриззелл.

Зрителям поведают о неудачнике, выращивающем травку, который планировал отправиться на горнолыжный курорт для празднования Рождества, но не успел на самолёт. В результате, он остаётся один дома и накуривается до уверенности в том, что в его жилище кто-то проник. В конце концов это оказывается правдой, и обкуренный хозяин дома устраивает охоту на воров.
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