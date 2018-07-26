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Четыре танкиста и Ирина Старшенбаум

26 июля
2018 год

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26 июля 2018
Кино-Театр.ру представляет второй трейлер военно-исторического боевика «Т-34», снятого режиссёром Алексеем Сидоровым («Бригада», «Бой с тенью»).

Главные роли в картине сыграли Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов, Антон Богданов и Юрий Борисов. Зрителям обещают беспрецедентный по технологической мощи и эмоциональному накалу приключенческий экшен, где экипаж легендарной боевой машины Т-34 столкнется с немецкими танковыми асами.


Действие картины разворачивается в 1941 году. В боях на Волоколамском рубеже танк младшего лейтенанта Ивушкина уничтожает танковую роту гауптмана Клауса Ягера и «погибает» сам. Двое оставшихся в живых танкистов - Ивушкин и механик-водитель Василенок - оказываются в немецком плену, где проводят долгих три года…
Весной 1944 командование вермахта поручает танковому асу оберсту Ягеру возглавить полигон Ордруф и превратить его в центр подготовки элитных танковых войск, используя в качестве мишеней захваченные на фронте новейшие Т-34. Здесь Ягер и Ивушкин сталкиваются во второй раз. Советский танкист, несмотря на недовольство товарищей и лагерного подполья, внезапно соглашается возглавить группу военнопленных, которым суждено стать «пушечным мясом» на трофейных Т-34.
Наступает «день Икс», на полигон прибывает высокое начальство из Генштаба, но все идет не так - Ивушкин использует учения для дерзкого и тщательно спланированного побега. Благодаря героизму товарищей и замешательству немцев советские танкисты оказываются на свободе. Впереди - провинциальная и не затронутая войной германская глубинка, до границы с Чехией - 350 километров, а на хвосте у советского экипажа - дюжина «Пантер» во главе с одним из лучших танкистов рейха Клаусом Ягером.

«Т-34» - это крутое и честное кино с сумасшедшей энергией, - рассказал Александр Петров, - В нем есть правильный такой юмор, и есть надежда, но главное, в нем много любви – к девушке, к друзьям, к маме, к Родине. Эта история о прошлом рассказана суперсовременно, с большим количеством интересных деталей. За это особенное спасибо нашему режиссёру Алексею Сидорову. Мой герой – танкист Ивушкин. На фронте он попадает из огня да в полымя, справиться с боевым заданием ему помогают смекалка, сила духа и отвага. Он сильная, цельная личность, а еще в нем есть пацанство, и, как нормальный парень, он не будет уступать ни в драке, ни в битве. Наша история сталкивает его с достойным противником - немецким офицером Ягером. Для меня эта картина в первую очередь о людях. О героях, о силе характера».
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Четыре танкиста и Ирина Старшенбаум фотографии
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