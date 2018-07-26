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Гэри Олдман увидит «Женщину в окне»

26 июля
2018 год

Новости кино >>
26 июля 2018
Гэри Олдман снова поработает с Джо Райтом, у которого сыграл в «Тёмных временах». Актёр присоединился к команде киноадаптации романа А. Дж. Финна «Женщина в окне», сообщает THR.

Картина расскажет о детском психологе Анне Фокс, которая живёт в пригороде Нью-Йорка и страдает от агорафобии. Героиня пытается заполнить пустоту внутри и вокруг алкоголем и старыми фильмами. Более того, страстью Анны стала «слежка» за соседями – образцовой семьей Расселов во главе с Олдманом. Однажды героиня становится свидетельницей жуткого преступления, которое в корне меняет её жизнь.

Гэри Олдман увидит «Женщину в окне»
фото: thegww.com

Фильм будет снят в духе «Девушки в поезде» и «Исчезнувшей», а центральную роль сыграет Эми Адамс. Уайатт Расселл воплотит образ Дэвида – арендатора комнаты в доме главной героини. Также создатели картины ведут переговоры об участии в съёмках с Джулианной Мур.

Сценарий экранизации готовит Трэйси Леттс. Продюсерами выступают Скотт Рудин и Эли Буш.
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