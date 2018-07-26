Гэри Олдман увидит «Женщину в окне»

Гэри Олдман
снова поработает с Джо Райтом
, у которого сыграл в «Тёмных временах»
. Актёр присоединился к команде киноадаптации романа А. Дж. Финна «Женщина в окне»
, сообщает THR
.
Картина расскажет о детском психологе Анне Фокс, которая живёт в пригороде Нью-Йорка и страдает от агорафобии. Героиня пытается заполнить пустоту внутри и вокруг алкоголем и старыми фильмами. Более того, страстью Анны стала «слежка» за соседями – образцовой семьей Расселов во главе с Олдманом. Однажды героиня становится свидетельницей жуткого преступления, которое в корне меняет её жизнь.
Фильм будет снят в духе «Девушки в поезде»
и «Исчезнувшей»
, а центральную роль сыграет Эми Адамс
. Уайатт Расселл
воплотит образ Дэвида – арендатора комнаты в доме главной героини. Также создатели картины ведут переговоры об участии в съёмках с Джулианной Мур
.
Сценарий экранизации готовит Трэйси Леттс
. Продюсерами выступают Скотт Рудин
и Эли Буш
.
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