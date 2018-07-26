Москвичам покажут немецкий фильм «Между рядами»

30 июля в 19.30 в рамках проекта «КАРО.Арт» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоится премьера одного из самых заметных фильмов Берлинского фестиваля — картины Томаса Штубера «Между рядами», удостоенной приза Гильдии немецкого арт-хауса и Приза экуменического жюри. После показа пройдёт Q&A с Антоном Долиным. Об этом сообщает пресс-служба кинопрокатной компании «ПРОвзгляд», которая выпустит ленту в российский прокат 2 августа.
фото: Пресс-служба компании «ПРОвзгляд»
Фильм основан на новелле Клеменса Мейера «Между рядами». По сюжету Кристиан (Франц Роговски) устраивается работать в огромный молл, каждый день открывая для себя дивный новый мир бесконечных стеллажей, наслаждаясь эпическим покоем торгового склада и завораживающей механикой автопогрузчиков. Бруно из отдела напитков берёт Кристиана под своё крыло, посвящая новичка в тонкости ретейла. Флирт с Марион (Сандра Хюллер) из кондитерского отдела очень быстро перерастает во влюблённость. Увы, фроляйн оказывается фрау. Когда Марион уходит в отпуск по болезни, Кристиан погружается в глубокую меланхолию.
Информационным партнёром показа, который пройдёт на немецком языке с русскими субтитрами, является Кино-Театр.ру. Билеты можно приобрести здесь.
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