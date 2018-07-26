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На фестивалях разрешено показывать фильмы без прокатных удостоверений

26 июля
2018 год

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26 июля 2018
26 июля Государственная дума на пленарном заседании приняла в окончательном третьем чтении поправки в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», допускающие показ фильма в рамках конкурса на фестивалях без прокатного удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

На фестивалях разрешено показывать фильмы без прокатных удостоверений
фото: duma.gov

В документе кинофестивалю даётся следующее определение: «Культурно-просветительное мероприятие, которое проводится в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами данного мероприятия, представляет собой показ специально отобранных фильмов и может иметь конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов».

Прокатки не потребуются фильмам, которые будут показывать на кинофестивалях, проходящих на российской территории, но при одном условии: ленту можно будет показывать лишь в течение десяти дней. Что касается прокатной судьбы картины, то прокат должен осуществляться не позднее одного календарного года, следующего за годом ей создания картины.

Согласно законопроекту, Минкульт обязан будет ежегодно утверждать перечень проводимых на территории Российской Федерации.
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