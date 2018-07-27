Сэм Рокуэлл затевает революцию на танцполе

Сэм Рокуэлл
, известный по ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури
», получил главную роль в пока безымянной ленте о знаменитом американском хореографе и сценаристе Бобе Фосси
. Об этом сообщает издание Deadline
.
Одна из главных ролей в картине также досталась Мишель Уильямс
– она сыграет подружку Фосси Гвен Верон.
фото: Jason LaVeris—Getty Images
Исполнительными продюсерами ленты для телеканала FX выступят Лин-Мануэль Миранда
и Томас Каил
. Шоураннером и сценаристом первой серии стал Стивен Левенсон
.
В центре сюжета мини-сериала окажутся отношения оскароносного постановщика и актера, многократного обладателя премии «Тони» и танцовщицы, вместе с которой они начали революцию в мире танца.
Производство картины начнется этой осенью, а премьера планируется в 2019 году.
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