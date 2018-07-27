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Сэм Рокуэлл затевает революцию на танцполе

27 июля
2018 год

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27 июля 2018
Сэм Рокуэлл, известный по ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», получил главную роль в пока безымянной ленте о знаменитом американском хореографе и сценаристе Бобе Фосси. Об этом сообщает издание Deadline.

Одна из главных ролей в картине также досталась Мишель Уильямс – она сыграет подружку Фосси Гвен Верон.

Сэм Рокуэлл затевает революцию на танцполе
фото: Jason LaVeris—Getty Images

Исполнительными продюсерами ленты для телеканала FX выступят Лин-Мануэль Миранда и Томас Каил. Шоураннером и сценаристом первой серии стал Стивен Левенсон.

В центре сюжета мини-сериала окажутся отношения оскароносного постановщика и актера, многократного обладателя премии «Тони» и танцовщицы, вместе с которой они начали революцию в мире танца.

Производство картины начнется этой осенью, а премьера планируется в 2019 году.
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персоны
Сэм РокуэллМишель Уильямс
фильмы
Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури

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№ 1
Т-татьян@   27.07.2018 - 10:35
Боб Фосс - выдающийся танцор, хореограф, режиссер. Жду о нем фильм. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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