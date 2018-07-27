Джош О’Коннор и Марион Бейли приблизятся к британской короне

О’Коннору предстоит сыграть принца Чарльза, в то время как Бейли предстанет в роли Королевы-матери. Съемки ленты, по информации издания, «в самом разгаре». Премьера новых эпизодов запланирована на следующий год.
фото: Pool/Getty Images Europe
В третьем сезоне актерский состав картины согласно задумке создателей сменится почти полностью: к примеру, королеву Елизавету, роль которой принесла известность Клэр Фой, сыграет Оливия Колмэн , а образ ее мужа вместо Мэтта Смита воплотит Тобиас Мензис. Принцессой Маргарет, с которой зрители познакомились в исполнении Ванессы Кирби, теперь станет Хелена Бонем Картер, а ее супругом – Бен Дэниелс.
Сериал рассказывает о жизни Елизаветы II со дня её свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Это история закулисья двух самых известных домов в мире – Букингемского дворца и Даунинг Стрит, 10 – а также интриги, махинации и любовные связи, которые возникали на фоне великих событий, оказавших влияние на вторую половину двадцатого века.
обсуждение >>