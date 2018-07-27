Алексей Быстрицкий завершил съемки «Батальона»

«Когда я прочитал сценарий, мне сразу понравилось, что мой персонаж – не простой и однотипный. Понятно, что он – герой геройский, человек со сверхспособностями, но мы с Алексеем Быстрицким не старались сделать из этого комикс. Мы старались всех главных героев сделать максимально понятными и близкими к зрителю. Мы все хотели показать, что наши персонажи – живые люди, а не картонки. Надеюсь, что у нас это получилось», – рассказал Щеголев.
Сценарий 4-серийной драмы подготовил Дмитрий Терехов. Продюсерами выступили Иракли Карбая и Кирилл Бурдихин.
Лента расскажет о том, как десять разведчиков пытаются отстоять территорию аэропорта Приштина перед превосходящими в шестьдесят раз силами соперника. Ситуация осложняется тем, что оружия нет, воздушное пространство закрыто, а до ближайшего российского батальона почти 10 часов ходьбы. Единственным, кто может помочь и добыть вооружение, остается разведчик Андрей, ранее внедрённый в армию Косово. Однако выполнить задание Андрею мешают цыгане, похитившие его возлюбленную Венеру. Герою предстоит принять сложное решение: между долгом перед Родиной и защитой чести девушки необходимо выбрать что-то одно.
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