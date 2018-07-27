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Алексей Быстрицкий завершил съемки «Батальона»

27 июля
2018 год

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27 июля 2018
В Адыгее завершились съёмки военно-исторической драмы телеканала НТВ «Батальон», главные роли в которой исполнили Максим Щеголев и Александр Бухаров.

В ленте, действие которой разворачивается в 1999 году, также сыграли Михаил Бабичев, Полина Ястребова и Пьер Бушель.

Алексей Быстрицкий завершил съемки «Батальона»
фото: PR НТВ

«Когда я прочитал сценарий, мне сразу понравилось, что мой персонаж – не простой и однотипный. Понятно, что он – герой геройский, человек со сверхспособностями, но мы с Алексеем Быстрицким не старались сделать из этого комикс. Мы старались всех главных героев сделать максимально понятными и близкими к зрителю. Мы все хотели показать, что наши персонажи – живые люди, а не картонки. Надеюсь, что у нас это получилось», – рассказал Щеголев.

Сценарий 4-серийной драмы подготовил Дмитрий Терехов. Продюсерами выступили Иракли Карбая и Кирилл Бурдихин.

Лента расскажет о том, как десять разведчиков пытаются отстоять территорию аэропорта Приштина перед превосходящими в шестьдесят раз силами соперника. Ситуация осложняется тем, что оружия нет, воздушное пространство закрыто, а до ближайшего российского батальона почти 10 часов ходьбы. Единственным, кто может помочь и добыть вооружение, остается разведчик Андрей, ранее внедрённый в армию Косово. Однако выполнить задание Андрею мешают цыгане, похитившие его возлюбленную Венеру. Герою предстоит принять сложное решение: между долгом перед Родиной и защитой чести девушки необходимо выбрать что-то одно.
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Михаил БабичевАлександр БухаровАлексей БыстрицкийДмитрий ТереховМаксим ЩёголевПолина Ястребова
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