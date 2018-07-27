Режиссер новых «Ангелов Чарли» присоединилась к касту проекта

В фильме также сыграют Наоми Скотт, Кристен Стюарт и Элла Балинска. Сценарий ленты подготовили Карло Бернар, Даг Миро и Дэвид Оберн.
В центре сюжета нового фильма окажется агент Со Бэй, цель которой – стать частью команды Ангелов Чарли. Но её планам помешал некто Ронни Петанкан, который похитил остальных Ангелов. На помощь главной героине приходит Нэйтан Вудхолл: вместе они намерены спасти будущих коллег Бэй.
Съемки ленты, выпустить которую на экраны планируется 27 сентября следующего года, пройдут в Берлине.
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