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Автор «Монстров на каникулах» готовит два новых мультфильма

27 июля
2018 год

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27 июля 2018
Автор популярной франшизы «Монстры на каникулах» Геннадий Тартаковский подписал контракт со студией Sony Pictures Animation на производство двух анимационных проектов: комедии Fixed с рейтингом 18+ и приключенческого экшна Black Knight.

«Мне не терпится приступить к работе над новыми проектами студии Sony. Уверен, это будет настоящее приключение! – считает режиссер. – Благодаря поддержке студии и оказанному мне доверию, мы вместе сможем поднять анимацию на совершенно новый уровень».

Автор «Монстров на каникулах» готовит два новых мультфильма

«Монстры на каникулах 3: Море зовет» вышли в прокат 13 июля и уже собрали 843,8 млн рублей.

На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно герой влюбляется в капитана корабля – загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!
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Монстры на каникулахМонстры на каникулах 3: Море зовёт

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