Автор «Монстров на каникулах» готовит два новых мультфильма

Автор популярной франшизы «Монстры на каникулах
» Геннадий Тартаковский
подписал контракт со студией Sony Pictures Animation на производство двух анимационных проектов: комедии Fixed
с рейтингом 18+ и приключенческого экшна Black Knight
.
«Мне не терпится приступить к работе над новыми проектами студии Sony. Уверен, это будет настоящее приключение!
– считает режиссер. – Благодаря поддержке студии и оказанному мне доверию, мы вместе сможем поднять анимацию на совершенно новый уровень
».
«Монстры на каникулах 3: Море зовет
» вышли в прокат 13 июля и уже собрали 843,8 млн рублей.
На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно герой влюбляется в капитана корабля – загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!
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