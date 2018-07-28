Питер Динклэйдж присматривается к экранизации сказки братьев Гримм

Питер Динклэйдж намерен исполнить главную роль в экранизации сказки братьев Гримм «Румпельштильцхен». Об этом сообщает издание Variety.
Актёр также может занять продюсерское кресло картины, над производством которой работает студия Sony.
фото: GETTY IMAGES TAYLOR HILL/FILMMAGIC
Сценарий фильма готовят Патрик Несс и Карен Розенфельт. Работа над проектом находится на самых ранних стадиях и, по информации издания, за роль сказочного карлика Динклэйдж возьмется не сразу после «Игры престолов». Тем не менее, фильм считается приоритетным как для студии, так и для самого актера.
По сюжету сказки мельник обманывает короля, заявляя, что его дочь может превращать солому в золото. Бедную девушку, запертую в комнате с горой соломы, спасает злой карлик, который обладает магическими способностями. В обмен на золото для короля девушка обещает отдать ему будущего первенца.
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