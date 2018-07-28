Питер Динклэйдж присматривается к экранизации сказки братьев Гримм

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Марк Хэмилл вернется к роли Люка Скайуокера в девятой части «Звездных войн»

Netflix выкупил у Warner права на картину.

«Маугли» Энди Серкиса выйдет на экраны в 2019 году

Чувственный секс, романтические переживания и жаркий французский юг – в новом фильме режиссера «Жизни Адель»

Ничего, есть еще интернет-версия

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