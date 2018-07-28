Стартовали съемки седьмого сезона «Склифосовского»

Кинокомпания «Русское» приступила к съемкам очередных эпизодов сериала «Склифосовский
», главную роль в котором вновь исполнит Максим Аверин
.
«Мы все этого так ждали, и оно случилось! Стартовали съёмки 7-го сезона сериала «Склифосовский
», – сообщает компания на своей страничке в «Фейсбуке
».
фото: Кинокомпания «Русское»
В ленте, режиссерское кресло которой заняла Юлия Краснова
, роли также исполняют Мария Куликова
, Елена Яковлева
, Анна Якунина
, Владимир Жеребцов
, Константин Юшкевич
и Евгения Дмитриева
.
Премьера шестого сезона состоялась в январе. Тогда врачам главного в стране института скорой помощи пришлось спасать не только пациентов, но и самих себя.
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