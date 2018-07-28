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Стартовали съемки седьмого сезона «Склифосовского»

28 июля
2018 год

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28 июля 2018
Кинокомпания «Русское» приступила к съемкам очередных эпизодов сериала «Склифосовский», главную роль в котором вновь исполнит Максим Аверин.

«Мы все этого так ждали, и оно случилось! Стартовали съёмки 7-го сезона сериала «Склифосовский», – сообщает компания на своей страничке в «Фейсбуке».

Стартовали съемки седьмого сезона «Склифосовского»
фото: Кинокомпания «Русское»

В ленте, режиссерское кресло которой заняла Юлия Краснова, роли также исполняют Мария Куликова, Елена Яковлева, Анна Якунина, Владимир Жеребцов, Константин Юшкевич и Евгения Дмитриева.

Премьера шестого сезона состоялась в январе. Тогда врачам главного в стране института скорой помощи пришлось спасать не только пациентов, но и самих себя.
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персоны
Максим АверинЕвгения ДмитриеваВладимир ЖеребцовЮлия КрасноваМария КуликоваКонстантин ЮшкевичЕлена ЯковлеваАнна Якунина
фильмы
Склифосовский (6 сезон)

обсуждение >>
№ 1
Jane_M   28.07.2018 - 17:16
Ну сколько уже можно. Остановитесь, пока не поздно. Очень люблю этот телесериал, но пора бы уж и честь знать. Что там еще можно навыдумывать? читать далее>>
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