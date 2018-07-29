Владимир Машков идет по стопам «13 друзей Оушена»

«Централ Партнершип» приступила к съемкам приключенческой криминальной картины «Миллиард
». О начале работы над фильмом на своей страничке в «Фейсбуке
» сообщил продюсер Владимир Маслов
.
Главные роли в фильме достались Владимиру Машкову
и Александру Молочникову
. Режиссерское кресло проекта, получившего безвозвратную субсидию на питчинге Фонда кино, занимает Роман Прыгунов
.
Съемки фильма про ограбление банка по референсам «13 друзей Оушена
» и «Ограбления по-итальянски
» пройдут в Риге и на Кипре.
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