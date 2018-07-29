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Владимир Машков идет по стопам «13 друзей Оушена»

29 июля
2018 год

Новости кино >>
29 июля 2018
«Централ Партнершип» приступила к съемкам приключенческой криминальной картины «Миллиард». О начале работы над фильмом на своей страничке в «Фейсбуке» сообщил продюсер Владимир Маслов.

Владимир Машков идет по стопам «13 друзей Оушена»

Главные роли в фильме достались Владимиру Машкову и Александру Молочникову. Режиссерское кресло проекта, получившего безвозвратную субсидию на питчинге Фонда кино, занимает Роман Прыгунов.

Съемки фильма про ограбление банка по референсам «13 друзей Оушена» и «Ограбления по-итальянски» пройдут в Риге и на Кипре.
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Владимир МашковАлександр МолочниковРоман Прыгунов
фильмы
Ограбление по-итальянскиТринадцать друзей Оушена

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