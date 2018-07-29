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Disney готовит сказку об африканской принцессе

29 июля
2018 год

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29 июля 2018
Компания Disney намерена создать полнометражную сказку об африканской принцессе под названием Sade. Об этом сообщает Deadline.

Режиссерское кресло картины займет американец нигерийского происхождения Рик Фамуиива. По информации издания, картина – первый фильм студии, главной героиней которого станет африканка. Над сценарием будут работать Ола Шокунби и Линсди Рид Палмер.

Disney готовит сказку об африканской принцессе
фото: Global Look Press/ZUMA

В центре сюжета окажется принцесса, которая ради сохранения своего королевства вынуждена использовать магические способности. Вместе с принцем девушка отправляется в приключение, которое поможет ей принять свои особенности и спасти королевство.

Дата выхода картины на экран пока не сообщается.
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