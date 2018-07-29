Драма Кирилла Плетнева «Жги!» завоевала Гран-при фестиваля «Хрустальный источникъ»

Гран-при первого фестиваля популярных киножанров «Хрустальный источникъ
» завоевала драма Кирилла Плетнева
«Жги!
», главные роли в которой исполнили Инга Оболдина
и Виктория Исакова
. Об этом сообщает агентство РИА Новости
.
Лучшим режиссером жюри фестиваля, которое возглавил сценарист Рустам Ибрагимбеков
, назвало Эдуарда Новикова
за ленту «Царь-птица
». Награды за лучший сценарий удостоен Алексей Бородачев
(«Жили-были
»), за лучшую операторскую работу – Игорь Клебанов
(«Холодное лето
»). Лучшими актерами признаны Марина Неелова
за роль в фильме «Карп отмороженный
» и Дмитрий Нагиев
за работу над картиной «Непрощенный
».
Премию «За высокое служение искусству» присудили Катрин Денёв
, которая стала почетной гостьей фестиваля.
«Хрустальный исчникъ» проходил с 21 по 28 июля в Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Георгиевске и Кисловодске. За время смотра было организовано 105 киносеансов, которые посетило порядка 43 тыс. зрителей.
обсуждение >>