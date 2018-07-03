Джон Малкович составит компанию Джуду Лоу в продолжении «Молодого Папы»

Джон Малкович
получил одну из главных ролей в продолжении сериала Паоло Соррентино «Молодой Папа»
.
Согласно Deadline
, второй сезон популярного телешоу HBO, который позиционируется как отдельный сериал, получил название «Новый Папа»
. Джуд Лоу
вновь сыграет американца итальянского происхождения Ленни Беллардо, ставшего Папой Римским Пием XIII. Роль Малковича пока не раскрывается.
Над сценарием работают соратник Соррентино Умберто Контарелло
и Стефано Бисес
(«Гоморра»
).
Съёмки стартуют в ноябре текущего года в Италии.
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