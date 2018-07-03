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Скарлетт Йоханссон сыграет лесбиянку-сутенёра

3 июля
2018 год

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3 июля 2018
Скарлетт Йоханссон приглянулась главная роль в картине Rub & Tug, права на которую приобрела компания New Regency, сообщает Deadline.

Режиссёром ленты выступит Руперт Сандерс, с которым актриса сотрудничала на съёмках «Призрака в доспехах».

Руперт Сандерс и Скарлетт Йоханссон
фото: variety.com

Сценарий доверили Гэри Спинелли («Сделано в Америке»).

Зрителям поведают историю, основанную на реальных событиях, ключевой фигурой которых является Джин Мэри Джилл (Йоханссон). Сия дама, выдававшая себя за особь мужского пола, обитала в Питтсбурге образца 70-х годов, где прекрасно справлялась с управлением массажным салоном и сетью проституток. На её совести также анаболики, которые она сбывала футбольной команде Pittsburgh Steelers. Но в центре сюжета, наверняка, окажется не всё перечисленное безобразие, а страстные любовные отношения с подружкой Синтией.
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Скарлетт Йоханссон сыграет лесбиянку-сутенёра фотографии
Скарлетт Йоханссон сыграет лесбиянку-сутенёра фотографии
Скарлетт Йоханссон сыграет лесбиянку-сутенёра фотографии
Скарлетт Йоханссон сыграет лесбиянку-сутенёра фотографии
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