Скарлетт Йоханссон сыграет лесбиянку-сутенёра

Скарлетт Йоханссон
приглянулась главная роль в картине Rub & Tug
, права на которую приобрела компания New Regency, сообщает Deadline
.
Режиссёром ленты выступит Руперт Сандерс
, с которым актриса сотрудничала на съёмках «Призрака в доспехах»
.
Сценарий доверили Гэри Спинелли
(«Сделано в Америке»
).
Зрителям поведают историю, основанную на реальных событиях, ключевой фигурой которых является Джин Мэри Джилл (Йоханссон). Сия дама, выдававшая себя за особь мужского пола, обитала в Питтсбурге образца 70-х годов, где прекрасно справлялась с управлением массажным салоном и сетью проституток. На её совести также анаболики, которые она сбывала футбольной команде Pittsburgh Steelers. Но в центре сюжета, наверняка, окажется не всё перечисленное безобразие, а страстные любовные отношения с подружкой Синтией.
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