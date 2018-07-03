Скарлетт Йоханссон сыграет лесбиянку-сутенёра

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Новости кино Стартовали съемки сиквела «Оно» Действие ленты развернется спустя почти 30 лет после событий первой части.

Новости кино Доля отечественного кино в прокате за первое полугодие 2018-го достигла рекордных 40% Сборы российских лент на 57% превысили показатели прошлого года.

Ролики фильмов «Париж. Город Zомби» На утро после шумной вечеринки все вокруг превратились в зомби.

Рецензии на фильмы «Пылающий»: Уберите сено из овина, я подожгу овин Экранизация рассказа Харуки Мураками, удостоенная самой восторженной критики на Каннском кинофестивале

Ролики фильмов «Багровая мята» Мать - идеальная машина для убийств.

Ролики фильмов «Mamma Mia! 2» Фрагмент фильма о фильме Актеры и съемочная группа рассказывают о съем­ках песни Fernando в исполнении ШЕР.