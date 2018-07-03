Доля отечественного кино в прокате за первое полугодие 2018-го достигла рекордных 40%

Кассовые сборы российских фильмов за первое полугодие 2018 года составили 10,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Фонда кино Андрей Малышев.
«За первые шесть месяцев года совокупные кассовые сборы российских фильмов составили 10,2 миллиарда рублей, на 57% превысив показатель аналогичного периода прошлого года», — приводит агентство «РИА Новости» заявление Малышева.
фото: Петр Кассин / Коммерсантъ
Малышев также подчеркнул, что доля отечественных фильмов в прокате стала рекордной, достигнув показателя в 40%. «Отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели 42,4 миллиона зрителей, что на 15,6 миллиона зрителей больше, чем за аналогичный период 2017 года», — отметил он.
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