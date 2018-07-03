Энди Годдард начал съемки «Шести минут до полуночи» с Джуди Дэнч в главной роли

Сценарий ленты подготовил Селин Джонс в сотрудничестве с Годдардом и Иззардом.
Действие фильма основано на реальных событиях и разворачивается в 1939 году. По сюжету главный герой – учитель частной элитной школы Томас Миллер – преподает английский дочерям высокопоставленных нацистов. Под бдительным присмотром директора школы и ее помощника девочки практикуют английский и учатся представлять идеал немецкой женственности. Деятельность Миллера рассекречивают, что влечет за собой несколько убийств. Учителю, который становится главным подозреваемым, приходится бежать от полиции.
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