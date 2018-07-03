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Премьера «Sпарты» с Александром Петровым состоится на Первом канале 9 июня

3 июля
2018 год

Новости кино >>
3 июля 2018
Премьера 4-серийной ленты Егора Баранова «Sпарта» пройдет на Первом канале 9 - 12 июля.

В картине по сценарию Ильи Тилькина сыграли Александр Петров, Артем Ткаченко, Алиса Лозовская, Валерия Шкирандо, Оксана Базилевич и Ольга Сутулова.

Премьера «Sпарты» с Александром Петровым состоится на Первом канале 9 июня

Исполнитель главной роли Петров рассказал об актуальности проекта: «Sпарта – название компьютерной игры, на которой держится сюжет и завязка истории. Съемки были очень трудные. Во главе стоит история про компьютерную игру, про вымышленный мир, который люди придумали и создали и насколько он опасен для нашего мозга и нашего сознания…. С появлением виртуальной реальности управлять сознанием людей, особенно молодых, становится крайне просто», – считает актер.

По сюжету в одной из небольших школ Петербурга происходит трагедия – в разгар учебного дня из окна выбрасывается Анастасия Истомина, учитель английского языка и классный руководитель одиннадцатого класса. Самоубийство или убийство? Чтобы выяснить это, капитану Игорю Крюкову предстоит познакомиться с классом Истоминой и его лидером Барковским, распутать обстоятельства гибели одной из учениц, изучив правила компьютерной игры «Sпарта».

Кроме того, 12 -13 июля на канале состоится премьера многосерийного фильма «Сын», режиссером которого выступил Слава Росс.

Премьера «Sпарты» с Александром Петровым состоится на Первом канале 9 июня

«Фильм «Сын» не про политику или какую-то конкретную ситуацию. Это размышления на больную тему. На примере одной европейской благополучной семьи мы показываем, как у русской женщины и ее финского мужа-политика отбирают шестилетнего ребенка. Семья, объединившись, начинает бороться с системой, с органами социальной опеки», – рассказал он.

В картине сыграли Арсений Ромашин, Мария Миронова, Андрис Кейшс и Юозас Будрайтис.
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персоны
Оксана БазилевичЕгор БариновЮозас БудрайтисАндрис КейшсАлиса ЛозовскаяМария Миронова (II)Александр Петров (III)Арсений РомашинСлава РоссОльга СутуловаИлья ТилькинАртём ТкаченкоВалерия Шкирандо
фильмы
SпартаСынСынСын

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