Премьера «Sпарты» с Александром Петровым состоится на Первом канале 9 июня

Премьера 4-серийной ленты Егора Баранова
«Sпарта
» пройдет на Первом канале 9 - 12 июля.
В картине по сценарию Ильи Тилькина
сыграли Александр Петров
, Артем Ткаченко
, Алиса Лозовская
, Валерия Шкирандо
, Оксана Базилевич
и Ольга Сутулова
.
Исполнитель главной роли Петров рассказал об актуальности проекта: «Sпарта – название компьютерной игры, на которой держится сюжет и завязка истории. Съемки были очень трудные. Во главе стоит история про компьютерную игру, про вымышленный мир, который люди придумали и создали и насколько он опасен для нашего мозга и нашего сознания…. С появлением виртуальной реальности управлять сознанием людей, особенно молодых, становится крайне просто
», – считает актер.
По сюжету в одной из небольших школ Петербурга происходит трагедия – в разгар учебного дня из окна выбрасывается Анастасия Истомина, учитель английского языка и классный руководитель одиннадцатого класса. Самоубийство или убийство? Чтобы выяснить это, капитану Игорю Крюкову предстоит познакомиться с классом Истоминой и его лидером Барковским, распутать обстоятельства гибели одной из учениц, изучив правила компьютерной игры «Sпарта».
Кроме того, 12 -13 июля на канале состоится премьера многосерийного фильма «Сын
», режиссером которого выступил Слава Росс
.
«Фильм «Сын» не про политику или какую-то конкретную ситуацию. Это размышления на больную тему. На примере одной европейской благополучной семьи мы показываем, как у русской женщины и ее финского мужа-политика отбирают шестилетнего ребенка. Семья, объединившись, начинает бороться с системой, с органами социальной опеки
», – рассказал он.
В картине сыграли Арсений Ромашин
, Мария Миронова
, Андрис Кейшс
и Юозас Будрайтис
.
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